Guillermina Valdés reveló qué habló con Mimi Alvarado tras el escándalo en la obra de Muscari

El estreno de la obra dirigida por José María Muscari, El Divorcio del Año, estuvo enmarcada por un impensado escándalo cuando Mimi Alvarado comenzó a los gritos en plena función. Al parecer, un comentario escrito en el guion incomodó por completo a la dominicana quien estaba en la platea presenciando la función. Esta situación hizo que la novia del primo de Marcelo Tinelli estallara a los gritos perjudicando el normal desarrollo de la puesta en escena.

En este marco, Guillermina Valdés, una de las protagonistas, reveló con lujos de detalles qué es lo que habló con la panelista tras el exabrupto. Según la actriz, se vio ofendida por un comentario sobre las mujeres de República Dominicana.

Mimi Alvarado Vs. José María Muscari | Instagram

Mimi Alvarado furiosa con la obra de Muscari

A mediados de enero, Guillermina Valdés, Ernestina Pais, Fabián Vena, Juan Palomino y Rochi Igarzábal estrenaron la obra El Divorcio del Año; autoría de José María Muscari. En una de las presentaciones, se vivieron momentos de tensión luego de que Mimi Alvarado manifestara su repudio por un comentario escrito en el guion que la llenó de enojo.

Lejos de quedarse callada y pasar por alto esta situación, la periodista comenzó a elevar la voz en la sala y hasta incomodó al público elevando el volumen de su teléfono celular. Asimismo, esto desembocó en un ida y vuelta entre el creador de la obra y la comunicadora extranjera. “La amo a Guille, y por eso fui. Yo no dije nada malo, simplemente levanté mi bandera. No está bueno que digan que todas las dominicanas somos prostitutas”, dejó en claro en un descargo que realizó en redes sociales.

No obstante, este viernes, la expareja de Marcelo Tinelli fue entrevistada por el panel de DDM (América TV), donde fue abordada por lo acontecido. “Yo no la escuché. Mis compañeros sí, ellos se desconcentraron, pero por suerte a mí no me pasó”.

Guillermina Valdés habló del escándalo que protagonizó Mimi Alvarado

En concreto y en palabras de Guillermina Valdés, la frase que despertó la ira en Mimi Alvarado fue: “las uñas así solo las usan las prostitutas dominicanas”. Sin embargo, lejos de ser un mensaje ofensivo, estas palabras hacían referencia al “espíritu de la obra”. “No lo están diciendo cuatro referentes, lo digo yo, que soy una mina que hipoteco mi vida por tener una buena reputación y no miro a la hija que tengo en mi casa que ni pude criar”, explicó la actriz.

A su vez, analizó la conducta de sus compañeros de elenco que no vieron bien el comportamiento de Mimi. “Para ellos no estuvo bueno, porque de golpe estás en la función de prensa en tu estreno. Te rompiste el alma dos meses para dar un buen espectáculo y no está bueno que te pase eso”, lanzó. Finalmente, la protagonista admitió que fue ella misma la que le recomendó que vaya a ver la función. “Le dije ‘no te voy a invitar si va a haber un insulto hacia vos. Loca, relajá, mirá las barbaridades que dice mi personaje’. Le hablé desde ese lugar y quedó todo bien”, concluyó.

Cabe destacar que, Muscari defendió su postura y el contenido de su producción teatral: “No es una comedia pedorra de verano, es una comedia que se mete con un tema muy difícil, que es el tema de la salud mental y las adicciones. Quizás a Mimi le pasó algo en relación a todo esto y la movilizó y eso es lo que le salió a hacer. El teatro es para que te pasen cosas y a ella le pasó esto".

Descargo de Mimi Alvarado | Instagram

Por su parte, Mimi Alvarado al ver la nota en vivo a Guillermina Valdés reaccionó a través de su cuenta personal de Instagram, limando todo tipo de asperezas con la intérprete. “Tampoco estuvo bueno lo que dijeron, solo reaccioné. Te adoro Guille Valdés, Muscari desubicado total con la nota que le hicieron hablando de mí. Búsquenme y encuéntrenme, tema aclarado después voy a hablar”, disparó filosa sin ánimos de reconciliación con el afamado coreógrafo.

