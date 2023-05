La escandalosa interna entre Wanda Nara y la mamá de L-Gante: “Pidió que no se le acerque”

Wanda Nara es experta en crear escándalos y convertirse siempre en el foco de la atención de todos. Recientemente se distanció una vez más de Mauro Icardi y ahora se está acercando nuevamente a L-Gante, con quien tuvo un breve romance el año pasado.

La empresaria y el cantante asistieron juntos a los Premios Gardel y se los vio muy cercanos, tanto en la alfombra roja como después del evento. Sin embargo, quien no estaría contenta con este resurgimiento de un viejo romance es Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, ya que estaría muy enojada con Wanda Nara.

Wanda Nara y L-Gante.

Diego Esteves fue el encargado de revelar el origen del conflicto en el ciclo de América, A la Tarde, lanzando: “Está que arde la interna entre Claudia Valenzuela y el entorno de L-Gante. La información que me llega es que en los Premios Gardel, donde se vio brillar al cantante y a Wanda Nara, a la madre de él, le dieron un lugar poco grato”.

Resulta ser que, a diferencia de lo que estaba pasando con las madres que acompañaban al evento, a la mamá de L-Gante la habrían separado del cantante. “Lo que me dicen es que había otros artistas, estaba María Becerra por ejemplo, y las madres estaban sentadas al lado. A Claudia la mandaron al fondo”, reveló el panelista.

L-Gante y su mamá, Claudia Valenzuela.

Wanda Nara habría exigido que Claudia Valenzuela no se le acerque

Esteves continuó explicando las posibles razones detrás de la desfavorable ubicación de Claudia Valenzuela y consideró la posibilidad de que Wanda haya tenido que ver con esto. “Una de las versiones es que Wanda Nara fue con un asistente, no con Kennys Palacios, sino con una mujer, y la asistente dio una orden al entorno de Elián, de que Claudia no se acercara a Wanda, por pedido de Wanda. Efecto tóxico de Wanda”, detalló, aclarando: “Recordemos que el antecedente de esto es la madre de L-Gante apoyando a Tamara Báez, siempre las declaraciones eran en pos de Tamara y no de Wanda”.

Finalmente, en el programa recordaron la reputación de Wanda Nara con las madres de sus parejas, coincidiendo en que nunca tenía un buen vínculo. Cora Debarbieri explicó: “Si vas para atrás, la relación entre la mamá de Mauro y ella era pésima. Lo que dice la familia de Icardi es que ella habría alejado a Mauro del entorno”, por lo que no sorprendería que esto se esté repitiendo con L-Gante.

H.O