L-Gante y Wanda Nara un romance que duró muy poco. Desde que el cantante confirmó la relación que tuvo con la empresaria que empezaron a salir algunos detalles íntimos sobre el tiempo que duró su "noviazgo". Ahora, el artista de cumbia 420 dijo una frase que los fans lo conectaron directamente con la modelo.

El cantante visitó la Peña de Morfi y habló con Diego Leuco sobre su vida, el tiempo que estuvo preso y se animó a mencionar el amor. “Es muy difícil ser el ejemplo de lo bueno y lo malo al mismo tiempo ¿no?”, le preguntó el conductor. “Siempre lo importante es dar la cara y estar dispuesto a hablar. Creo que es suficiente”, respondió el artista.

Mientras charlaban de la vida y entonces Diego lo fue llevando a cómo se sentía diariamente.“Sí, cuando estoy con mi hija y después cuando estoy solo duchándome. Ahí es cuando pienso en ella…”, dijo L-Gante. Esta frase quedó resonando en las redes sociales porque inmediatamente lo relacionaron con Wanda Nara.

Diego Leuco no quiso indagar más sobre el tema o sobre a quien se refería cuando dijo esa enigmática frase. Aunque ya todos tomaron cómo si fuera para Wanda Nara. “Pero hablando en serio. La verdad que me gusta mucho lo que hago, así que siempre estoy pensando en qué hacer, que grabar, que video hacer. No me gusta detenerme. Aparte con lo que me pasó ahora quiero darle más aún. Que no me baje nada", cerró L-Gante.

