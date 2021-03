La Bomba Tucumana conmovió a todos con su historia de violencia familiar

La Bomba Tucumana por primera vez habló de su relación con Sebastián Escacena, su ex pareja y develó la situación de violencia que le tocó vivir a su lado. Además, recordó historias de su infancia que también estuvieron marcadas por la violencia doméstica.

“No volví a Tucumán por miedo a que Sebastián me haga algo. Yo no me daba cuenta, mi vida cambió tanto después de salir de eso. Gracias a Dios”, confesó la cantante en Nosotros a la Mañana y contó los motivos por los cuales no volvió a Tucumán. “No volví desde entonces, porque estoy trabajando mucho. Yo no tenía ya relación con él, no había manera de sacarlo de mi casa, yo no sabía qué hacer”, dijo.

Además, contó que después de las presentaciones no volvía a su casa por miedo a su ex pareja: “Las cosas que llegué a hacer… No me volvía, con una ropa interior, me subía y me iba a Retiro y perdí el avión. Me subí a un Bondi, así yo, la Bomba Tucumana y me iba no sé, a cualquier lado, sin destino. Ojalá mi hijo no lo vea, me muero de vergüenza”, relató.

“Soy un ejemplo de todo, porque vengo de ser una mina re contra humilde, re contra golpeada con un padre golpeador, cosas tremendas que viví y soy un ejemplo de todo, una mina que se superó en todo, logró algo… Poder decirle estos a las mujeres, decirles ‘chicas se puede’, se puede bajar de peso, se puede separar de alguien que te hace daño, mucho y que yo no me daba cuenta”, expresó La Bomba, mientras se le quebraba la voz.

La cantante de música tropical indicó que no regresaba a su casa por miedo a lo que le pudiera hacer Sebastián Escacena. “Por eso me quedaba ahí, quieta por temor a lo que podía hacer, por ahí venía y me clavaba un cuchillo. Yo tenía miedo, desconfianza porque era una prisionera, no podía ir al super, no podía hacer nada de lo que a mí me gustaba hacer”, aseguró, entre lágrimas.

“Dios siempre me está ayudando y tengo un trabajo. Voy laburando, tengo que mantener una casa, mi madre, su enfermedad, pagar la obra social…”, sentenció y continuó : “Llego y estoy en soledad, estoy acá para llevar alegría a la gente pero mi vida es no es linda, no es color de rosa , no es que vivo de ioda”.

“Sos un amor de persona, sos buena mina, sos sencilla y se me pone la piel de gallina porque me gusta la buena gente a mí. Sos un mitón, entonces que cuentes tu historia que es fea, que es grave está bueno”, le dijo El Pollo Álvarez y La Bomba rompió en llanto.

La artista reveló que su padre era golpeador y que su mamá se fue para que no la matara. “Yo pensaba que mi madre nos había abandonado y después me di cuenta con el tiempo que mi madre se había ido porque él la mataba, la arrastraba, la ensangrentaba. Mi madre tirada en el piso del baño, éramos muy pobres y no podíamos abrir la puerta para sacarla”, finalizó.