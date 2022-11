La colección de mini bags de Antonela Roccuzzo

Si hablamos de moda, Antonela Roccuzzo es un referente para muchas mujeres del mundo, La esposa de Lionel Messi comparte a diario sus looks en su cuenta de Instagram y con cada posteo reafirma su fanatismo por las tendencias y por las mini bags, ese accesorio de lujo que causa furor en el mundo.

Lo cierto es que la empresaria es fan de las mini carteras. Chanel, Hermés, Balenciaga y Louis Vuitton son algunas de sus marcas preferidas y así lo evidencian sus fotografías.

La carteras Louis Vuitton de Antonela Roccuzzo que causó furor en las redes

En el marco de La Semana de La Moda de París, Antonela Roccuzzo fue invitada al desfile de Louis Vuitton. Para asistir, decidió llevar un conjunto total black de top corto y minifalda, una apuesta elegante y urbana al mismo tiempo que combinó con bucaneras y un set de collares plateados. Como detalle final, sumó una minicartera roja de formato rectangular con solapa de la firma convocante.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo y su fanatismo por Chanel

Antonela Roccuzzo es fanática de Chanel y lo deja en evidencia con cada una de sus fotos. La foto más icónica de la empresaria es una en la que lleva una mini bag de la firma y lo hace luciendo un chaleco sartrero.

Antonela Roccuzzo

Otra de la fotografías emblema de la referente de la moda también tiene a Chanel como protagonista. En dicha oportunidad, Antonela optó por un look total black que se robó todas las miradas: una polera con hombreras y detalles dorados en la parte superior; una minifalda ajustada; medias y botas bucaneras. Para completar el outfit monocromático, se puso un sombrero y un bolso pequeño Chanel.

Antonela Roccuzzo

La mini bag de Balenciaga que lleva Antonela Roccuzzo y que es tendencia

Antonela Roccuzzo

Uno de los icónicos looks de Antonela Roccuzzo la tiene a la joven llevando leggings negras, buzo Kenzo y mini bag chicle by Balenciaga. Un color que la empresaria suele repetir en carteras, ya que no es el único modelo que ha lucido en el tono.