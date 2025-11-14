La condición que Fabiola Yañez le puso a Mirtha Legrand para poder ir a su programa

Fabiola Yañez volvió a la Argentina después de un largo período en España y su regreso ya está dando que hablar. La ex primera dama decidió reaparecer públicamente nada menos que en la mesa de Mirtha Legrand, un espacio emblemático donde los invitados suelen abrirse, debatir y, muchas veces, enfrentar temas incómodos.

Fabiola Yáñez

Pero antes de confirmar su participación, una medida judicial estalló en las redes y dejó expuesto que Fabiola Yañez no llegará a la televisión sin condiciones. Según reveló Estefanía Berardi a través de una captura que difundió en X, los abogados de Alberto Fernández notificaron una resolución judicial que prohíbe a la ex primera dama referirse a las causas judiciales en trámite.

La condición que cambió todo

De acuerdo a la publicación de Berardi, se dejó en claro que existe una restricción precisa: Fabiola Yañez no podrá hablar sobre ninguna de las causas abiertas que involucran a su expareja, el expresidente Alberto Fernández. La notificación fue dirigida tanto a la conductora como a la productora del programa, dejando establecido que la entrevista deberá evitar cualquier referencia a esos expedientes judiciales.

Cautelar para Mirtha Legrand

Con este marco jurídico, la presencia de Fabiola Yañez en la legendaria mesa se vuelve aún más llamativa. Si bien recientemente lanzó declaraciones sobre su vínculo con Alberto Fernández, ahora tendrá un límite explícito impuesto por la justicia. De este modo, su participación deberá girar en torno a otros aspectos de su vida, su presente y su regreso al país.

Cuándo será la entrevista de Fabiola Yañez con Mirtha Legrand

La emisión de este sábado 15 de noviembre a las 21:30 por El Trece reunirá a un panel variado y de alto impacto mediático. Además de Fabiola Yañez, Mirtha Legrand recibirá a Robertito Funes Ugarte, quien viene de protagonizar polémicas por agresiones en la vía pública y tensos cruces mediáticos. También se sentarán a la mesa los periodistas Claudio Savoia, referente de Radio Rivadavia y TN, y Mariana Arias, periodista de La Nación y CNN Radio.

Mirtha Legrand

Con este mix de invitados y la presencia de una figura que reaparece bajo estrictas condiciones legales, todo indica que será una de las noches más comentadas del ciclo. El regreso de Fabiola Yañez, la cautelar que condiciona su palabra y el estilo directo de Mirtha Legrand configuran un escenario donde cada gesto, cada frase y cada silencio será analizado al detalle.