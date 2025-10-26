A los 98, Mirtha Legrand volvió a votar: el video de su primera vez en las urnas hace 73 años que demuestra que sigue espléndida

A sus 98 años, Mirtha Legrand se acercó a votar en las Elecciones 2025 y expresó su alegría por acercarse una vez más a elegir a sus candidatos. En ese marco, en las últimas horas se viralizó un video donde la conductora votaba por primera vez en las elecciones nacionales del 11 de noviembre de 1951.

Se conoció el video de Mirtha Legrand votando por primera vez

En medio de las Elecciones 2025, se viralizó un video de Mirtha Legrand votando por primera vez el 11 de noviembre de 1951. Las imágenes, del Archivo General de la Nación, reflejan cómo la conductora se acercó a elegir a su candidato, en una jonada histórica para las mujeres en la Argentina.

Del video, en el que se mostraba cómo las mujeres podían ejercer su derecho al sufragio por primera vez en el país, también fueron parte Tita Merello y Lola Membrives. En tanto, la voz oficial expresó: Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejerce su derecho cívico. Ciudadana, el destino de la Nación también depende de ti".

Este domingo 26 de octubre, 73 años después de su primer voto, Mirtha Legrand se acercó a la Escuela Primaria Común Nº 20 Carlos María Biedma del barrio porteño de Palermo para participar de las Elecciones 2025. Antes de usar la Boleta Única de Papel, la conductora habló con la prensa y dijo: "Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión".