Fabiola Yáñez sobre el polémico video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández: “Es humillante”

Los videos que muestran a Alberto Fernández y Tamara Pettinato en la Casa Rosada y la residencia de Olivos generaron un fuerte revuelo mediático. Las imágenes, que circularon meses atrás, reavivaron rumores de un posible vínculo sentimental entre ambos y pusieron nuevamente en el centro de la escena a Fabiola Yáñez, quien decidió romper el silencio.

El difícil momento que atravesó Fabiola Yáñez

Durante una entrevista con un cronista del programa A la tarde, Fabiola Yáñez fue consultada por el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández. Visiblemente incómoda, la periodista respondió brevemente pero sin esquivar las preguntas: “Ustedes ya vieron, ya lo vieron”, dijo al ser consultada sobre las imágenes.

Ante la insistencia del cronista, que quiso saber si estaba al tanto de la situación, Fabiola respondió: “Sí, por supuesto que sabía”. Por otro lado, cuando le preguntaron si le había dolido que el video se hiciera público, fue contundente: “Sí, sí, sí. Es avergonzante. Es humillante. Pero creo que es algo que a la gente también le resultó chocante, ¿no?”.

Un regreso marcado por el conflicto judicial

Fabiola Yáñez regresó recientemente a la Argentina junto a su hijo, tras haber vivido varios meses en España. Su vuelta al país se dio en medio de un conflicto judicial con el expresidente, quien sostiene que ella estaba reteniendo ilegalmente al menor en el extranjero, sin la autorización correspondiente.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

De acuerdo con el testimonio del propio Alberto Fernández, Fabiola Yáñez estaba reteniendo ilegalmente a su hijo en el exterior, por lo que solicitó a la Justicia la revocación de la residencia del niño en Madrid. En paralelo, el exmandatario aseguró que destina seis millones de pesos mensuales para cubrir los gastos del menor, mientras la Justicia define el régimen definitivo de cuidado, visitas y cuota alimentaria.

La versión de Alberto Fernández

Tras la emisión de la entrevista en A la tarde, donde Fabiola habló no solo del polémico video, sino de su situación Judicial, Alberto Fernández envió un mensaje al programa para desmentir distintas versiones: “Todo lo que se está diciendo es falso, no hubo ningún viaje de la señora Yáñez a España por razones económicas”, señaló.

Además, confirmó que existe una causa judicial en trámite: “Hay una causa por el impedimento del vínculo donde ella está imputada, el impedimento del vínculo de la criatura con su papá”. También explicó que la Justicia le prohibió salir del país, motivo por el cual nunca realizó dicho viaje.