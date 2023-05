Mariana Nannis denunció a Claudio Paul Caniggia, su ex esposo, por violencia de género y abuso sexual. Esto fue parte de un escándalo interminable en el cuál los medios se encargaron de exponer la mala relación entre la pareja y, por supuesto, ellos daban de qué hablar con sus declaraciones y las declaraciones de sus hijos, Charlotte y Alex Caniggia. Entonces, a raíz de la presentación de la denuncia, ambos debieron someterse a pericias psicológicas, y se filtraron los resultados.

El encargado de revelar la información fue Lío Pecoraro. "Último momento, ¿saben por qué? Porque salió el informe de los peritos psicológicos de Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis", comenzó a relatar en El Rún Rún del Espectáculo, ciclo que conduce en Crónica TV.

Aparece una foto actual de Mariana Nannis y las redes se llenaron de comentarios

Luego, prosiguió a contar los detalles de los resultados de las pericias psicológicas. "La señora Mariana Belén Solange Nannis presenta signos y sintomatología compatible con un diagnóstico de trastornos en la personalidad, con rasgos histero-narcisistas, con inmadurez ideoafectiva y un patrón de relaciones personales que oscilan entre la idealización y la devaluación", dijo Lío Pecoraro sobre los resultados de los análisis de la denunciante de Claudio Paul Caniggia.

También, agregó: "De la exploración clínica, no se verifica, al momento de la evaluación, la presencia de indicadores inequívocos de victimización sexual o de maltrato, y un cuadro de stress post traumático, en tanto y en cuanto no se objetivaron signos de síntomas compatibles con dichas afecciones". Entonces, según la pericia, no se podría verificar la presencia de violencia de género ni abuso sexual en la pareja de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Después fue Fernando Piaggio el que siguió con los resultados de las pericias y contó los de Claudio Paul Caniggia. "Al momento del examen, Claudio Paul Caniggia, no presenta síntomas ni signos, ni alteraciones psicopatológicas, que configuran un tipo de trastorno mental mayor psicótico, ni de déficit cognitivo. Presenta sus facultades mentales conservadas, y con atención suficiente para afrontar proceso en curso", dijo sobre el ex futbolista, denunciado por Mariana Nannis.

Claudio Paul Caniggia en Instagram

Para terminar, sentenció: "Presenta una personalidad de base neurótica, con emergencia hiterofóbica. No presenta indicadores que den cuenta de patología mental previa o en curso". Es decir, según los peritos, estos resultados son favorables para Claudio Paul Caniggia y no así para Mariana Nannis.

Charlotte habló sobre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis

Charlotte Caniggia se encuentra en estos momentos en Marbella, España, ciudad donde reside su mamá, Mariana Nannis. Desde este lugar del mundo, la showgirl habló con sus seguidores de Instagram y aceptó responder algunas preguntas de temas muy personales.

La exparticipante de El Hotel de los Famosos se sinceró y sin ningún tipo de filtro, fiel a su estilo contó cómo está hoy por hoy su vínculo y relación con sus papás. Charlotte Caniggia no tuvo reparo en contar la verdad en un día donde estuvo motivada a hablar de ella.

Charlotte Caniggia en Instagram

Un seguidor le consultó a la modelo sobre la relación y el vínculo que tiene con su mamá Mariana Nannis y su papá Claudio Caniggia y la respuesta fue al hueso: "No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron me dieron la espalda ambos. Solo me hablan para buscarme pelea o me hablan mal", contó la famosa.

NL.