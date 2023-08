Beto Casella es uno de los periodistas de espectáculos más picantes del ambiente y en Bendita TV destila todo su veneno cuando opina de todos los temas que conciernen a los famosos. Por supuestos que uno de los temas que más se habla en el programa es Wanda Nara y la interna familiar que está golpeando fuertemente a esta mediática familia.

Todo comenzó cuando Andrés Nara se paseó por todos los programas de chimentos a hablar de cómo estaba Wanda Nara luego de que se conociera su mal momento de salud. Tanto Zaira Nara como Nora Colosimo le pidieron que no hablara más del tema para dejar tranquila a su hija, aunque ni a el ni a Alicia Barbasola les importó demasiado.

Beto Casella bancó a Andrés Nara

Esto generó una intensa guerra que terminó con un bozal legal que Wanda Nara le aplicó a Andrés Nara y a Alicia Barbasola para que no hablen más de ella ni de su salud. Sin embargo, la mediática subió a sus redes sociales un texto en el que anuncia que van a apelar esta decisión legal de la conductora de Masterchef.

Por supuesto que Beto Casella no se quedó sin opinar de todo esto y no dudó en bancar a Andrés Nara en medio de esta intensa guerra familiar. "No se le puede poner un bozal legal a Andrés que es más bueno que Lassie. Él lo único que quiere es promocionar a su pareja y ver si pueden poner el pie en algún programa. Si no lo dejan acercarse, y no sabe nada de la familia", opinó el conductor de Bendita.

La fuerte interna de la familia Nara

Una de las panelistas del programa, Alejandra Maglietti, quien además de ser una picante panelista también es abogada, salió a bancar a Beto Casella y comentó qué haría si fuera la abogada de Andrés Nara. "Si yo fuera la abogada de Andrés Nara, le diría que siga hablando tranquilo, porque apeló esa medida y punto. Él tiene derecho a la libertad de expresión", contó.

NL.