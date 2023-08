Lali Espósito se vio envuelta en una tremenda polémica luego de pronunciarse políticamente en contra de Javier Milei y clasificarlo como "antiderecho". Muchos la criticaron y otros la apoyaron. Beto Casella, conductor de Bendita TV, le dio un punto a favor a la cantante y la bancó.

"Qué peligroso y qué triste", escribió Lali Espósito luego de que se conociera que Javier Milei había sido el candidato más votado en las PASO. Casi inmediatamente, una ola de criticas le llovieron a la cantante y tuvo que publicar otro tuit defendiéndose. "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos que dan, son un reflejo de lo que votan justamente", arremetió.

Lali Espósito contra Javier Milei

Luego, agregó: "Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

Muy lejos de recular, Lali Espósito se mantuvo con la misma postura y cerró con contundencia: "Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Sí, para mi es realmente triste votar a un anti derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen. Un beso respetuoso para todos".

Lali Espósito enfrentada a Javier Milei

Beto Casella bancó a Lali Espósito luego de sus dichos contra Javier Milei

Si hay alguien que opina de todo, ese es Beto Casella. Y por supuesto que no se quedó afuera de la polémica entre Lali Espósito y Javier Milei. Fue en diálogo exclusivo con Revista PRONTO que el conductor habló del tema.

"Siempre es un buen momento para opinar libremente. A mí me cae bien Lali, es una persona del bien. En general, todo lo que hace está bien", comenzó diciendo Beto Casella cuando le consultaron por el tuit de Lali Espósito. Y además, destacó la gran capacidad para conectar con la gente que tiene: "La verdad es que es muy chica y parece una veterana porque tiene un gran sentido común y una gran capacidad de empatizar. Mirá que ella tiene un posición que puede irse a vivir a Miami y no trabajar más. Sin embargo, después es opinable. Hay que vencer la tentación de juzgar la opinión de otros en cuanto al voto".

Por último, Beto Casella cerró: "Obvio que ella puede opinar sobre Milei como otros pueden hablar pestes de Massa. Ahora, cuando vos opinás con respecto a un candidato o un referente político tenés que tener presente que hay gente que se siente representada. Entonces, cuando vos decís 'fulano es una porquería' estás de alguna manera calificando. Como se decía en alguna época: 'Tal televisión es tv basura'. Ahí estás calificando a los televidentes también".

NL.