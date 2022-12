Rodrigo de Paul confesó el mayor cambio que Tini Stoessel provocó en él

Desde que regresaron a Argentina luego del Mundial Qatar 2022, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no paran de mostrarse juntos frente a las cámaras y expresarse todo su amor. La pareja de la cantante y el futbolista es, en estos momentos, una de las favoritas del país.

En varias ocasiones Rodrigo de Paul admitió en vivo todo el amor que siente por Tini y no deja pasar ninguna oportunidad para demostrárselo. La pareja siempre se dedica tweets y fotografías en Instagram que alteran a los fanáticos.

La pareja durante el show de Tini Stoessel

En el último show que dio Tini en el Campo de Polo, Rodrigo se apoderó del micrófono y le dedicó unas palabras a la artista en dónde señaló todas las cosas que aprendió estando con ella. "La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor persona, me enseña a trabajar, a no rendirme, y creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella", confesó en el escenario.

Derretida de amor y entre los gritos eufóricos del público, Tini se abalanzó a sus brazos y lo encerró en un abrazo mientras aseguró que el sentimiento es recíproco.

La polémica entre Rodrigo de Paul y Camila Homs

Luego de que saliera a la luz el verdadero motivo por el que Camila Homs no fue a Qatar, Rodrigo de Paul fue el foco de muchas críticas. La ex pareja sigue generando polémica a medida que se conocen nuevas declaraciones, encuentros o se recuerda la etapa en la que estuvieron juntos.

La indirecta de Camila Homs a Rodrigo de Paul

Si bien ambos rehicieron su vida y están con sus parejas, los usuarios de Twitter no perdonan las actitudes de Rodrigo y cuestionan su paternidad por la manera de tratar a Homs. Luego de las palabras que el jugador le dedicó a Tini, finalizó diciendo: "Ella apareció en el peor momento para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo". Esto causó la furia de muchos, quienes le señalaron que "el peor momento" se lo llevó Camila, luego de haberse quedado sola con sus hijos mientras de Paul comenzaba a salir con Tini.