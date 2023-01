El conductor de radio Andy Kusnetzoff viajó a Francia para entrevistar a Leo Messi, capitán de la Selección Nacional, a poco más de un mes desde que Argentina ganó la Copa del Mundo. En varios momentos de la entrevista, Messi dejó varias frases para reflexionar, pero el momento más emotivo, fue la carta que le escribió Kusnetzoff a “La Pulga”.

El conductor sacó un papel, y le anunció a Messi que le había escrito algo. “Me gusta porque estamos solos acá tranquilos, te la pienso leer. Bancatela”, le adelantó Kusnetzoff,

“Querido Leo, es difícil hablar con vos sin ponerse nervioso. Parecés un tipo simple al que le gusta comer asado con amigos, escuchar música como todos, pero no sos uno más. O sí lo sos, pero especial. Trajiste la copa y eso es un logro extraordinario, pero no trajiste eso solo, trajiste felicidad”(...) “Uniste al pueblo y eso es increíble”, le leyó Kusnetzoff.

Messi, emocionado, se paró para darle un abrazo a Andy mientras le agradecía. “Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía”, manifestó Leo Messi, en esta emisión particular de Perros de la Calle.

El día en que Messi hizo llorar a Andy y a Casciari

No es la primera vez que Andy Kusnetzoff se emociona por causa de Leo Messi. A poco de haber finalizado el Mundial, el escritor Hernán Casciari relató en "Perros de la calle" un cuento titulado "La valija de Lionel", que el autor escribió para su revista "Orsai", y que estaba inspirado en la figura de Lionel Messi. Antonella Rocuzzo, esposa de Messi, le mostró el cuento a su marido, quien se comunicó con el programa para expresar su agradecimiento.

"Anto me mostró lo de Hernán. Lo que escribió, como lo contó. Fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto. Quería mandarle un saludo, agradecerle y decirle que lo escuchamos, nos emocionamos y quería que lo sepa. Les mando un abrazo grande", contó “La Pulga” en la declaración que hizo para el programa. Tanto Casciari como Kusnetzoff no pudieron resistir la emoción y dejaron caer sus lágrimas.