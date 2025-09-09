La feroz respuesta de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi se borrara su tatuaje

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos cargados de tensión. Si bien se encuentran separados por kilómetros de distancia, la expareja sigue protagonizando icónicos momentos tras su ruptura, mediante indirectas en redes sociales o acciones que sin destinatarios públicos, apuntan directamente a ellos.

Nuevo tatuaje de Mauro Icardi

En este contexto, Mauro Icardi sorprendió al mostrar en sus redes sociales que decidió borrarse el tatuaje del rostro de Wanda que llevaba en su brazo desde hace más de una década. En su lugar, el delantero del Galatasaray lució un imponente lobo rodeado de árboles, diseñado por su tatuador y amigo Artur Holykoi.

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi

Lejos de quedarse en silencio, Wanda Nara reaccionó horas después de que Icardi hiciera pública la transformación de su tatuaje. Si bien no lo mencionó directamente, compartió una serie de publicaciones que muchos interpretaron como mensajes encriptados hacia su expareja.

Wanda Nara entrenando

En primer lugar, la empresaria compartió un adelanto del videoclip de su nuevo single “Tóxica”, material cargado de referencias hacia el deportista, como por ejemplo el lamborghini rosado con el cual llegó a la corte en Milán en día de su divorcio; sin embargo, este fue solo el comienzo.

Wanda Nara cada vez más cerca de Martín Migueles

Si bien es cierto que Wanda Nara ha asegurado en más de una oportunidad que está soltera, últimamente se ha dejado ver bastante cerca de Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo. La modelo y el empresario han sido vistos juntos en actividades familiares e incluso, en el juego de la Selección Argentina en el Monumental.

El mensaje encriptado de Wanda Nara

Luego de que Mauro Icardi hiciera público su nuevo tatuaje, Wanda Nara compartió un video entrenado junto a un corazón blanco, lo que llama la atención es que en su momento, la mediática aseguró que Migueles era su entrenador. Sin embargo, con ganas de seguir avivando los rumores de un posible romance, la modelo compartió una historia con una peculiar cita: “me gusta lo intenso, lo que se nota, lo que se hace sentir, lo que jamás te hace dudar”.