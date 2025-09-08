Gustavo Yankelevich reapareció públicamente con su nieto Valentín, que brilló en el TC 2000

El pasado mes de julio, la familia Yankelevich atravesó un momento devastador luego de que Mila Yankelevich de 7 años, falleciera en un accidente náutico en Miami. La menor viajaba en un velero que fue embestido por una barcaza en la bahía de Biscayne, provocando que el velero se hundiera. Si bien la familia se ha resguardado tras el trágico episodio, poco a poco han ido retomando compromisos públicos. Recientemente fue Cris Morena quién se dejó ver en un concierto de Erreway, donde rindió tributo a su nieta Mila y a su hija Romina. Ahora, ha sido el turno de Gustavo Yankelevich, quien decidió acompañar públicamente a su nieto Valentín en el TC 2000.

Valentín Yankelevich vivió un fin de semana histórico en el Turismo Carretera 2000, logrando su primera Pole position y un segundo puesto en la primera final, su segundo podio de la temporada. Gustavo Yakelevich estuvo presente para acompañarlo, celebrando cada logro y compartiendo la emoción con la familia.

Tras finalizar el evento y conseguir un importante triunfo, Valentín Yankelevich sentenció: “Estoy muy feliz, porque siento que cada fecha voy mejorando. Haber logrado mi primera Pole y subir al podio en la misma fecha es increíble”, expresó tras la competencia.

Aunque un incidente en la segunda carrera lo relegó al 11.º lugar, el joven piloto contó con el respaldo incondicional de su abuelo y de toda su familia, quienes celebraron cada avance como un logro compartido.

Gustavo Yankelevich como posible comprador de Telefe

Más allá de las pistas, el nombre de Gustavo Yankelevich también se encuentra en el foco mediático. Y es que según reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, Telefe se encuentra en pleno proceso de venta y Gustavo sería uno de los posibles compradores. Latorre detalló que ya se presentaron cuatro propuestas y que queda pendiente la oferta definitiva del grupo Yankelevich.

El regreso de Gustavo Yankelevich ha sido pausado pero significativo. Si bien no se ha confirmado la oferta realizada para la compra te Telefe, el nombre del empresario ha resonado con fuerza, convirtiéndose en uno de los postores con mayores probabilidades de cerrar el trato con el canal de televisión.