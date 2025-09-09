Wanda Nara no deja de enfrentarse a causas judiciales. Desde su separación de Mauro Icardi, recibió diversas denuncias respecto tanto a accionares como a la disputa por el cuidado de sus hijas, algunas de ellas siguen en curso, mientras que por otras debe pagar multas. Pero en las últimas horas se dio a conocer que podría llegar a pagar una alta suma de dinero por “daño moral” hacia una persona que estuvo a su lado y habría afectado fuertemente.

La denuncia que pesa sobre Wanda Nara

En las últimas horas, se dio a conocer que Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara por hostigamiento luego de la entrevista que brindo a Ferné con Grego (Telefe), en el que habló de su exesposo, brindando detalles de diversos momentos compartidos. Pero aun el jugador no se presentó ante al Justicia, como si lo hizo Silvia Noemí Lucero, exempleada de la conductora, quien pide un alto resarcimiento económico.

El lunes por la tarde, se dio a conocer que quien oficio como empleada doméstica de Wanda Nara la denunció por daño moral. Es según lo informó Luis Bremer en A la tarde (América) se trata de la mujer que solía cuidar a Isabella y Francesa Icardi, pero que tras la separación, las menores indicaron que recibían malos tratos y no querían verla.

"Silvia Noemí Lucero, la niñera que odia Wanda y que interpuso recursos legales para que cuando las niñas estuvieran con Mauro no se quedara esta mujer. Es madre de una compañera de estudios de Wanda y de Zaira", detalló el periodista. Asimismo, indicó que el vínculo laboral con la conductora se extendió desde 2014 a 2018, y luego fue empleada exclusiva del jugador.

Pero ante este vínculo laboral con Icardi, Wanda habría accionado contra la mujer: "La termina apartando, despidiendo y luego en declaraciones públicas y denuncias judiciales dijo que esta mujer podría haber sido agresora de sus hijas y que las nenas no se sentían cómodas con ella. Es la misma mujer que la demanda por casi 100 millones de pesos", indicó Bremer. Es que la denunciante indica que sufrió un daño moral de parte de su empleadora porque se habría difundido que Silvia además de malos tratos hacia las menores, habría sustraído pertenencias.

Por el momento, Wanda Nara no se expresó al respecto, sin embargo, son recordados los audios difundidos de Isabella y Francesa Icardi en los que expresaron que no quieren compartir espacio con una persona que nombran como Silvia, que sería la denunciante. Lo cierto es que por este tipo de señalamientos la exempleada le reclama a la conductora una gran suma de dinero.