Mica Vázquez compartió la intimidad del festejo que realizó por su cumpleaños número 40. Acompañada de su pareja y padre de su hijo, sus compañeros de Luzu TV y sus amigas más cercanas, la artista disfrutó de una noche inolvidable que decidió compartir con sus seguidores en las redes sociales.

Mica Vázquez celebró sus 40 años con una fiesta al aire libre y junto a sus amigas famosas

Mica Vázquez recibió sus 40 años con una celebración especial rodeada de sus afectos. La actriz compartió una noche de festejos junto a su pareja, Gerónimo Klein, sus compañeros de Antes que nadie, el ciclo de Luzu TV del que forma parte, y algunas de sus amigas más cercanas, entre ellas Cande Molfese, Sabrina Garciarena, Brenda Gandini y Muni.

La fiesta de Mica Vázquez por sus 40 años

A través de sus historias de Instagram, Mica Vázquez publicó distintas postales de la velada y dejó ver algunos detalles de una fiesta que tuvo lugar durante la noche, en los espacios exteriores de una lujosa propiedad. Rodeada de sus seres queridos y con un clima distendido y festivo, la conductora disfrutó de cada instante de esta fecha tan especial.

La fiesta de Mica Vázquez por sus 40 años

La celebración de Mica Vázquez tuvo dos tortas que acompañaron el momento de los deseos. Una de ellas fue de color celeste, decorada con chocolate blanco por encima y la frase "Feliz cumple Mica". La segunda propuesta fue un brownie cubierto con crema y decorado con velas de distintos colores, un detalle dulce para completar la celebración de sus 40 años.

El look sensual y animal print de Mica Vázquez para celebrar sus 40 años

Para la ocasión, la cumpleañera apostó por un look jugado y de impronta nocturna. Tal como dejó ver mediante fotos y videos, Mica Vázquez eligió un top negro strapless de encaje, con terminaciones delicadas y una silueta corta que dejó parte de su abdomen al descubierto y una minifalda de estampa animal print en tonos blanco, negro y marrón, con volados superpuestos que aportaron movimiento y un aire femenino al conjunto.

El look sensual y animal print de Mica Vázquez para celebrar sus 40 años

Como complemento, la artista sumó unas botas negras de caña alta, por encima de las rodillas, que reforzaron el carácter audaz de su estilismo. Sin embargo, el accesorio que se llevó todas las miradas fue una vincha con la inscripción "Feliz cumpleaños", un detalle divertido y acorde con el espíritu del evento.

Así, rodeada de su familia, amigos y famosas, Mica Vázquez recibió sus 40 años con un súper festejo nocturno al aire libre. Además, lució un look que combinó sensualidad, estampas protagonistas y un guiño festivo, y se llevó todas las miradas en redes sociales.