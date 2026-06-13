Duelo de looks: Mica Vázquez y Yoyi Francella coincidieron en el blazer oversize, pero con estilos opuestos

Mica Vázquez y Johanna “Yoyi” Francella se consolidaron como dos de las figuras más destacadas de Luzzu TV, el canal de streaming que gana cada vez más protagonismo. Ambas forman parte de Antes que Nadie, la obra, una propuesta teatral que traslada al escenario la química que muestran a diario frente a las cámaras, permitiéndoles conectar con el público en un formato completamente distinto al de las transmisiones en vivo.

En esta oportunidad, las actrices brillaron sobre los escenarios de Córdoba con apuestas urbanas que combinaron estilo y personalidad. Aunque cada una imprimió su propio sello, ambas coincidieron en una pieza clave: un blazer oversize que se convirtió en el gran protagonista de sus looks.

Yoyi Francella y Mica Vázquez | Instagram

El look de Mica Vázquez que combinó estilo y personalidad

A través de su cuenta personal de Instagram, Mica Vázquez mostró en detalle el look que escogió para llevar a cabo su presentación este viernes 12 de junio. En las imágenes propiciadas se la ve luciendo un estilo urbano y relajado, con una fuerte impronta noventosa. La prenda protagonista es un blazer oversize gris de corte sastrero, sobre una remera estampada con una ilustración en blanco y negro.

Esta pieza, infaltable en cualquier guardarropas por su versatilidad y atemporalidad, está confeccionada en una tela de aspecto liviano y presenta una silueta amplia que aporta una estética relajada y moderna. El diseño incluye solapas clásicas, cierre frontal de dos botones y hombros ligeramente estructurados, detalles que realzan su impronta sastrera.

Mica Vázquez | Instagram

Para darle un giro contemporáneo, la artista la combinó con prendas informales, logrando que el blazer se aleje de la rigidez tradicional de la sastrería y se convierta en una apuesta actual y canchera. Su corte holgado genera un efecto effortless alineado con las principales tendencias urbanas, mientras que el tono gris neutro suma sofisticación y facilita su adaptación a una amplia variedad de estilos y ocasiones. Además, las mangas estuvieron decoradas con una secuencia lineal de botones, un detalle que refinó la pieza.

Finalmente, completó el outfit con un jean azul clásico de tiro alto y calce recto, mientras en la parte de los tobillos adoptó un diseño acampanado aportando movimiento y textura. Para cerrar, sumó botas de cuero negra con terminación en punta, taco cuadrado y un cierre dorado a los costados. El resultado fue un conjunto moderno y versátil, donde el saco se convirtió en la pieza clave de un look cómodo, canchero y con mucha personalidad.

Mica Vázquez | Instagram

Yoyi Francella recurrió a un clásico que nunca pasa de moda

A diferencia de Mica Vázquez, Yoyi Francella apostó por un clásico que nunca pasa de moda: un conjunto total black compuesto por un pantalón ajustado, una remera básica al cuerpo y un cinturón con hebilla metálica que ayudó a destacar su silueta. Sin embargo, la pieza estrella del look fue un blazer oversize, que aportó estructura y sofisticación al estilismo. Con su corte amplio y aire relajado, la prenda sumó un contraste moderno al conjunto monocromático y elevó una combinación simple a una propuesta elegante y con mucha personalidad.

Yoyi Francella | Créditos: Instagram Antes que nadie

En sus presentaciones y apariciones públicas, la streamer suele inclinarse por conjuntos minimalistas en tonos uniformes, donde las prendas holgadas adquieren un papel protagónico. Esta ocasión no fue la excepción. El blazer sastrero oversize se convirtió en la pieza central del estilismo, aportando estructura, elegancia y una cuota de sofisticación al conjunto monocromático. Su corte amplio generó un atractivo juego de proporciones que equilibró las prendas ajustadas, reforzando una estética moderna, relajada y en sintonía con las tendencias actuales.

De esta manera, Mica Vázquez y Yoyi Francella dieron cátedra de cómo llevar un blazer oversize con estilos completamente diferentes, demostrando la versatilidad de una prenda que se mantiene vigente temporada tras temporada. Mientras una apostó por una combinación casual y relajada, la otra eligió una propuesta monocromática y elegante, dejando en claro que este comodín de la moda -y una de las piezas favoritas del street style- puede adaptarse a múltiples ocasiones y personalidades.