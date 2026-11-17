Durante mucho tiempo, las zapatillas deportivas estuvieron asociadas casi exclusivamente a los conjuntos informales y a la ropa de entrenamiento. Sin embargo, esa frontera se fue desdibujando y hoy el calzado inspirado en el running ocupa un lugar cada vez más visible en el guardarropa urbano. Con diseños que recuperan siluetas de otras décadas, combinaciones de materiales y detalles técnicos, se convirtió en una alternativa para completar looks muy diferentes entre sí.

Jimena Barón, Mica Vázquez y Valentina Barbier coinciden en la tendencia de las zapatillas deportivas

El regreso de las zapatillas deportivas también se hizo visible en las colecciones internacionales de primavera-verano 2026. Casas como Celine, Dries Van Noten y Prada las incorporaron a sus propuestas con distintas interpretaciones: desde modelos blancos y de líneas depuradas hasta diseños de inspiración retro, con texturas y detalles de color. En paralelo, el street style confirma que las siluetas de running siguen ganando terreno y se integran a estilismos que combinan prendas deportivas con otras más clásicas, como vestidos, piezas de sastrería y pantalones de denim.

Las zapatillas deportivas dejaron de ser exclusivas de los looks de entrenamiento y se combinan con prendas de distintos estilos

En ese marco, Jimena Barón, Mica Vázquez y Valentina Barbier encontraron distintas maneras de llevar esta tendencia. Sus elecciones muestran que no hace falta limitarse a un conjunto deportivo para sumar un par de zapatillas: también pueden convertirse en el detalle que cambia por completo la impronta de un estilismo.

Jimena Barón eligió el contraste con un vestido lencero

La exjurado de Es mi sueño (eltrece) apostó por una combinación que mezcla dos estilos bien diferentes. Durante sus vacaciones en Estados Unidos, la cantante llevó un vestido rojo de largo midi, con breteles finos y una silueta de inspiración lencera, que acompañó con zapatillas deportivas blancas con detalles de color. El resultado se aleja de la combinación más tradicional con sandalias o zapatos de taco y le suma un aire relajado a una prenda de impronta femenina.

El calzado también aporta un guiño urbano y demuestra cómo las zapatillas pueden funcionar como contrapunto en un conjunto más delicado. En lugar de reservarlas para una actividad física, Jimena Barón las incorporó a una propuesta en la que la comodidad no queda relegada a un segundo plano.

Mica Vázquez apostó por una versión deportiva

En el caso de Mica Vázquez, la elección fue más cercana al universo athleisure, la tendencia que combina prendas deportivas con otras pensadas para el uso diario. Para conducir su programa en Luzu, la actriz llevó un pantalón azul de corte amplio y un buzo blanco con capucha, una dupla cómoda que completó con zapatillas blancas de las clásicas tres tiras negras.

Mica Vázquez en modo sport

Su estilismo propone una versión más relajada de la tendencia y pone el foco en la funcionalidad. La combinación de tonos neutros y líneas simples permite que el calzado se integre al conjunto sin perder protagonismo. Es una alternativa para quienes priorizan la comodidad, pero buscan una imagen urbana y actual.

Valentina Barbier las combinó con un jean wide leg

Por su parte, Valentina Barbier mostró una fórmula que tiene al denim como protagonista. La joven eligió un jean wide leg de tiro alto, una remera oscura y un blazer negro, una combinación que mezcla prendas clásicas con una silueta más relajada. Para completar el conjunto, sumó zapatillas deportivas en tonos neutros, que acompañaron el volumen del pantalón y le dieron un aire informal.

Valentina Barbier sneakers + jeans wide leg

La elección también confirma la vigencia de las zapatillas como complemento del jean amplio, una de las combinaciones más versátiles del guardarropa actual. El blazer aporta estructura, mientras que el calzado rompe con la formalidad de la parte superior.

Tres propuestas distintas que reflejan el alcance de una tendencia que ya no se limita al ámbito deportivo. Con vestidos lenceros, conjuntos cómodos o jeans de silueta amplia, las zapatillas se adaptan a diferentes estilos y se consolidan como una de las opciones más versátiles para actualizar los looks de todos los días.