Las mejores fotos de las vacaciones en la nieve de Mica Vázquez y Gerónimo Klein

Junto a Juliana Awada y Carolina “Pampita” Ardohain, Mica Vázquez también eligió la Patagonia para disfrutar de sus vacaciones de invierno. La actriz viajó a Villa La Angostura, donde compartió unos días de descanso junto a su pareja, Gerónimo Klein, y Baltazar, su hijo de cinco años. A través de un álbum de fotos publicado en sus redes sociales, mostró la faceta más íntima y familiar de esta escapada, marcada por el relax y el contacto con la naturaleza.

Las vacaciones en la nieve de Mica Vázquez y Gerónimo Klein

Mientras algunas figuras del espectáculo escapaban de las bajas temperaturas rumbo a destinos cálidos, Mica Vázquez y Gerónimo Klein eligieron hacer todo lo contrario: disfrutar de una escapada en la nieve junto a Baltazar, su único hijo. Para despedir las vacaciones de invierno, la conductora compartió en sus redes sociales una selección de las mejores postales de su estadía en Villa La Angostura, donde también recorrió el Cerro Bayo y disfrutó de los imponentes paisajes cordilleranos.

Las vacaciones de Mica Vázquez y Gerónico Klein en la nieve junto a su hijo Baltazar | Instagram

La estadía incluyó caminatas por senderos completamente cubiertos por un manto blanco, recorridos por bosques patagónicos y momentos de contemplación frente al lago Nahuel Huapi y las intensas nevadas que envolvieron el paisaje. Además, la familia aprovechó para descubrir la gastronomía local y recorrer chocolaterías artesanales, uno de los clásicos imperdibles de uno de los destinos turísticos más convocantes de cada temporada.

Las vacaciones de Mica Vázquez y Gerónico Klein en la nieve junto a su hijo Baltazar | Instagram

El viaje también tuvo espacio para el descanso. Mica disfrutó de las instalaciones del hotel, donde se relajó con baños de inmersión con sales y nadó en la piscina climatizada cubierta, rodeada por las vistas de la cordillera. Maravillada con la experiencia, la artista expresó al pie del posteo: “Qué lugar soñado. ¡Enamorada de nuestro sur!”.

El vlog de Mica Vázquez y Gerónimo Klein en la nieve

Este sábado 1° de agosto, Mica Vázquez compartió un vlog en la famosa red social de la camarita en el que reunió las postales más impactantes de su escapada a Neuquén. Con su cámara registró cada momento especial del viaje junto a Gerónimo Klein y Baltazar, dejando ver la complicidad familiar y la emoción de descubrir los paisajes nevados de la Patagonia y de todas las travesías que se pueden hacer con temperaturas bajo cero.

Las vacaciones de Mica Vázquez y Gerónico Klein en la nieve junto a su hijo Baltazar | Instagram

A lo largo del video, la pareja y su hijo disfrutaron de jornadas de esquí, paseos en sillas aéreas con vistas panorámicas de la cordillera y distintas actividades al aire libre. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se animaron a recorrer los caminos cubiertos de nieve a bordo de motos de nieve, una experiencia cargada de adrenalina que completó una aventura inolvidable entre montañas y bosques blancos.

Por su parte, uno de los escenarios elegidos para la aventura fue el Cerro Bayo, donde la familia disfrutó de una intensa jornada de esquí entre las pistas cubiertas de nieve. Además, se subieron a las tradicionales sillas aéreas para contemplar desde las alturas la inmensidad de la cordillera y los bosques andinos, una experiencia que les permitió apreciar algunos de los paisajes más imponentes de Villa La Angostura y que la actriz registró en cada detalle con su cámara.

Así, Mica Vázquez y Gerónimo Klein cerraron sus vacaciones de invierno con una travesía en familia por uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia. Acompañados por Baltazar, disfrutaron de la nieve, la naturaleza y las actividades al aire libre, en una escapada que combinó aventura y momentos de conexión en familia. A través de sus redes sociales, la actriz dejó inmortalizados los paisajes y las postales de un viaje que quedará como uno de los recuerdos más especiales del clan.