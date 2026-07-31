La foto de Daniela Christiansson que demostró el impactante parecido de su hijo Lando con Maxi López

Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson, nació el 31 de diciembre de 2025 en Ginebra, Suiza. Con su llegada, el exfutbolista se convirtió en padre por quinta vez y amplió la familia que formó junto a la modelo sueca, con quien ya tenía una hija, Elle.

Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson

El rostro de Lando se conoció públicamente por primera vez el 28 de mayo de 2026, cuando Daniela Christiansson compartió imágenes de su hijo. Desde entonces, la modelo fue mostrando algunos momentos del crecimiento del pequeño y, en una de sus últimas publicaciones, encontró una particular manera de celebrar sus siete meses de vida: compararlo con su papá cuando era bebé.

Las fotos de Lando y Maxi López cuando eran bebés

Para celebrar los siete meses de Lando, Daniela Christiansson armó un collage con cuatro fotografías. Del lado izquierdo colocó dos imágenes de Maxi López: en una aparece siendo apenas un bebé, mientras que en la otra se lo puede ver un poco más grande, sentado en un cochecito y sonriendo frente a la cámara.

El parecido de Lando y Maxi López

Del lado derecho, Daniela Christiansson sumó dos postales actuales de Lando, quien también tenía siete meses al momento de la publicación. En una de ellas, el hijo de Maxi López mira hacia un costado con una expresión seria y curiosa, mientras que en la otra aparece sonriente mientras juega. La comparación permitió observar las similitudes entre padre e hijo y convirtió al collage en una especie de viaje en el tiempo. Las expresiones, la forma del rostro y las mejillas de Lando recuerdan notablemente a las que tenía Maxi López durante su infancia.

El mensaje de Daniela Christiansson por los siete meses de Lando

Junto a las imágenes, Daniela Christiansson escribió una breve dedicatoria para celebrar el nuevo mes de vida de su hijo. “Happy 7 months to our baby boy”, expresó la modelo, acompañando el mensaje con el tierno collage familiar.

Maxi López y su hijo Lando

La historia de Daniela Christiansson no solo evidenció el crecimiento de Lando, sino que también permitió comprobar cuánto de su papá heredó el pequeño. La mirada, los rasgos faciales y algunos de sus gestos hicieron que la comparación entre las fotografías de Maxi López y las actuales de su hijo se convirtiera en el detalle que más llamó la atención.