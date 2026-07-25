Entramos al jardín de Maxi López y Daniela Cristiansson: piscina clásica, hortensias y un rincón especial para sus hijos

Maxi López y Daniela Christiansson se encuentran de viaje por Europa. Luego de que el exjugador terminara su cobertura deportiva en el Mundial 2026, regresó junto a la modelo sueca al viejo continente. Allí, la pareja aprovechó para reconectar y pasar tiempo juntos en Ginebra, Suiza, cerca de la frontera con Francia, donde tienen su casa. A través de sus redes sociales, ambos compartieron algunas postales que muestran cómo está conformado su jardín.

Así es el jardín de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza

La final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 coincidió con el violento robo a la casa de campo de Wanda Nara en Italia. La mediática había viajado a Europa y, luego de dejar a sus cinco hijos en la propiedad con su mamá Nora Colosimo, se trasladó a Norteamérica exclusivamente para presenciar el partido entre Argentina y España. Durante su ausencia, los chicos fueron víctimas de un hecho delictivo en el interior de la casa. En ese contexto, tanto la mediática como Maxi López volaron juntos desde Nueva York hasta Milán para contener a los hijos que tienen en común. Mientras la empresaria continúa con sus diligencias judiciales, el exfutbolista se llevó a sus hijos adolescentes y se reencontró con Daniela Christiansson en Suiza, país natal de la modelo.

Así es el jardín de Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

Allí, la pareja aprovechó para reencontrarse después de que el empresario permaneciera más de 40 días fuera de su hogar. Ginebra, la ciudad suiza donde tienen su casa, se convirtió en el punto de encuentro para volver a disfrutar de su familia. En medio del verano europeo, aprovecharon para compartir tiempo juntos, descansar y disfrutar de los distintos espacios de su hogar, entre ellos el amplio jardín de la propiedad, que ambos mostraron a través de sus redes sociales.

En las imágenes se ve una amplia piscina de estilo clásico, con bordes revestidos con baldosas antideslizantes que aportan mayor seguridad. El sector está rodeado por un perímetro de madera que ayuda a proteger a los más pequeños y prevenir caídas accidentales. También se destaca un frondoso jardín, en el que las hortensias blancas aportan un toque elegante y delicado al paisaje. El espacio se completa con un césped completamente verde, prolijamente cortado, que realza aún más la belleza del entorno.

Así es el jardín de Maxi López y Daniela Christiansson

Los rincones especiales del jardín de Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson crearon en el exterior de su hogar distintos sectores pensados especialmente para sus hijos Elle y Lando. Entre ellos, se destacan espacios de juego y áreas destinadas a realizar picnics sobre el pasto debajo de los árboles, ideales para disfrutar de momentos al aire libre en familia. Junto a la piscina, la pareja también dispuso un sector de spa al aire libre, donde madre e hija pueden compartir divertidos momentos mientras se pintan las uñas. La propuesta suma un espacio de relax y complicidad en medio del entorno natural.

Así es el jardín de Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

Por su parte, la experta fashionista de origen extranjero creó una pequeña huerta en macetas que ubicó sobre los ventanales que dan al exterior. Allí cultivó tomates, albahaca, plantas aromáticas y ajíes que ella misma plantó con sus propias manos, mientras estaba embarazada de Lando.

Así es el jardín de Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

En una ocasión, al compartir imágenes de esos momentos, reflexionó sobre la importancia de ese contacto con la naturaleza: “Reconectar con la naturaleza es también volver a conectar conmigo, y con este ser chiquito que crece dentro mío. Un picnic en el jardín, las manos en la tierra, el canto de los pájaros; momentos simples pero tan poderosos”. En ese sentido, concluyó: “Me recuerdan que la maternidad también es frenar, enraizarme y cuidar lo que de verdad importa”.

Ya instalados en Argentina, Maxi López y Daniela Christiansson regresaron a su casa de Suiza para reencontrarse después de las obligaciones laborales del exdelantero. Al mismo tiempo, la modelo aprovechó para volver a su tierra natal tras varias semanas intensas en Buenos Aires, donde todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación a las costumbres, la cultura y la vida en el país de origen del padre de sus hijos, Elle y Lando. A pesar de la distancia entre ambos hogares, la pareja logró trasladar parte de su estilo de vida de un país a otro. Con un jardín que guarda similitudes con el que tienen en su casa de Nordelta, replicaron una decoración que refleja la estética, la arquitectura y el espíritu del hogar en el que quieren vivir.