La confesión de Daniela Christiansson sobre su reencuentro con Maxi López

El regreso de Maxi López a Suiza, tras su intensa cobertura del Mundial 2026 fue mucho más que una simple llegada. Después de más de 40 días de trabajo en Telefe, cubriendo cada partido y cada instante del torneo de Estados Unidos, finalmente se reencontró con su familia. En este contexto, su pareja Daniela Christiansson sorprendió a sus seguidores con una emotiva confesión.

Maxi López y Daniela Christiansson se reencontraron en Suiza

Maxi López que estuvo más de un mes en Estados Unidos por motivo de la cobertura del Mundial 2026, había llegado a Suiza tras la final de la selección argentina. Sin embargo, su regreso no fue directo. Antes, el jugador hizo una escala de emergencia en Milán, una visita rápida a la casa de campo donde Wanda Nara, su ex pareja, sufrió un robo, una circunstancia que marcó un reencuentro con dos de sus hijos, Constantino y Benedicto.

Maxi López y Daniela Christiansson con sus hijos Elle y Lando en Suiza

Pero la historia no termina allí. Desde Milán, el exjugador partió hacia Suiza, donde lo esperaba Daniela Christiansson, con quien tiene en común a sus hijos más pequeños, Elle y Lando. La alegría de reunirse con la familia completa fue inmensa, y Daniela no dudó en documentar esos momentos especiales.

En las primeras imágenes compartidas, se los vio juntos en el muelle suizo, rodeados de un paisaje que parece sacado de un cuadro: un lago cristalino, montañas imponentes y un cielo despejado. Daniela lucía un vestido floreado y sostenía en sus brazos a Lando, el más pequeño de la familia, mientras Maxi posaba con su hija Elle. Asimismo, en otra instantánea se observa al deportista con sus cuatro hijos.

Maxi López con sus hijos en Suiza

La sueca no pudo evitar expresar su sentimiento por aquel encuentro y acompañó el álbum familiar con unas sentidas palabras que logró impactar en sus seguidores, quienes llenaron este posteo con mensajes de cariño. “Felices de poder pasar tiempo juntos”, escribió la mujer de Maxi López.

Los hijos de Maxi López y Daniela Christianson vivieron una tarde especial en Suiza

Las fotos que compartió Daniela Christiansson reflejaron días en los que el tiempo parecía detenerse, centrados en la sencillez de disfrutar del sol, la piscina y las comidas al aire libre. En las imágenes se observa a Elle con un vestido rosa y una sombrilla disfrutando de la tarde. En otra fotografía, la pequeña y su hermano están aprovechando la piscina en un clima cálido de Suiza.

Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza

Lando, el hijo de Maxi López en la piscina

Otra captura muestra a Daniela Christianson y Lando acostados sobre una manta a rayas amarillas y blancas, compartiendo una tarde de tranquilidad. El pequeño, vestido con un conjunto negro con un estampado de koala, sostiene un juguete de aros naranjas, mientras Daniela sonríe, reflejando el amor hacia su familia.

Daniela Christiansson con Lando

Después 40 días separados, Maxi López y Daniela Christiansson pudieron disfrutar de este reencuentro tan esperado. Además de vivir tiempo de ocio junto a la familia ensamblada que formaron, todos unidos bajo el mismo cielo, compartiendo risas, juegos y momentos de descanso.