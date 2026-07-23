Maxi López se reencontró con sus hijos mientras crece la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Lo más importante es que están bien"

Después de días marcados por la preocupación tras el robo que sufrió la casa de Wanda Nara en las afueras de Milán, Maxi López eligió una imagen familiar para transmitir tranquilidad. Desde Suiza, el exfutbolista compartió una postal junto a cuatro de sus hijos y dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención: "Lo más importante es que están bien".

Wanda Nara y Maxi López

Maxi López se reencontró con sus hijos mientras crece la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La publicación llegó luego del violento episodio ocurrido durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, cuando delincuentes ingresaron a la propiedad de la empresaria mientras ella se encontraba fuera del país. En ese momento, en la casa estaban Nora Colosimo, madre de Wanda, junto a cuatro de sus nietos, quienes vivieron momentos de gran tensión.

Tras regresar de urgencia a Europa, López se reencontró con Benedicto y Constantino, los hijos que tuvo con Wanda Nara. En la imagen, tomada a orillas de un lago en Suiza, también aparecen Elle y Lando, los dos hijos que comparte con su pareja, Daniela Christiansson. Mientras sostiene en brazos al menor de la familia, todos posan sonrientes frente a un paisaje de montaña, una postal que contrasta con los difíciles días que atravesaron.

Maxi López se reencontró con sus hijos, Benedicto y Constantino.

Junto a la fotografía, el exfutbolista reveló que ya comenzaron las gestiones para reemplazar la documentación perdida durante el robo y aprovechó para agradecer el apoyo que recibió en las últimas horas.

"Ya estamos juntos con mis hijos haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina. Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar", escribió en sus historias de Instagram.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, fue letal con Mauro Icardi: "Está mal psicológicamente"

El reencuentro familiar se produjo, además, en medio de un nuevo capítulo del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Mientras el delantero permanece en Italia por cuestiones judiciales vinculadas a sus hijas Francesca e Isabella, en las últimas horas Nora Colosimo volvió a apuntar contra su exyerno.

En diálogo con La mañana con Moria (eltrece), la madre de Wanda aseguró que las niñas todavía no pudieron regresar a la Argentina porque, según afirmó, el futbolista "se niega a firmar" la documentación necesaria para emitir sus nuevos pasaportes tras el robo ocurrido en la casa de campo de Milán.

Además, cuestionó con dureza el accionar de Icardi y deslizó que atraviesa un delicado momento personal. "Sé que él está mal psicológicamente. Porque un papá que tiene bien la cabeza, que psicológicamente y emocionalmente está contenido y enamorado, no hace eso", expresó.

En esa misma línea, Nora Colosimo también sostuvo que la prioridad hoy es el bienestar de sus nietas. "Me está lastimando lo que más amo en este mundo: a mis nietas. Para mí mis siete nietos son sagrados", afirmó.