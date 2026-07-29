Maxi López se reencontró con Daniela y sus hijos, Elle y Lando, en Suiza

Tras culminar su experiencia como comentarista de Telefe en el Mundial de fútbol, Maxi López debió viajar de urgencia rumbo a Milán con la preocupación a cuestas, ya que el robo en la casa de Wanda Nara coincidió con la presencia de sus hijos Constantino (15) y Benedicto López (14).

Maxi López y Maxi Lopez y Daniela Christiansson con sus hijos, Elle y Lando.

Al llegar, constató que los chicos estaban bien y partió junto a ellos hacia Suiza, donde lo esperaban su pareja, la modelo danesa Daniela Christiansson (35), y los dos hijos que tienen en común: Elle (3) y Lando, de seis meses.

Se trató de un reencuentro cargado de emoción después de permanecer un mes en los Estados Unidos por sus compromisos laborales durante el Mundial. El exfutbolista se mostró especialmente conmovido al volver a tener en brazos a Lando, sorprendido por todo lo que había crecido en su ausencia.

Así fue el reencuentro de Maxi López y sus dos hijos en Suiza.

El mensaje de Maxi López tras el robo en la casa de Wanda Nara

Ya instalado con su familia, Maxi también se refirió a la situación que lo había mantenido en alerta y compartió un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad.

"Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina. Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar", escribió.

Maxi López junto a Benedicto y Constantino tras el robo en Milán.

Superado el momento de mayor tensión, el exfutbolista retomó los preparativos para una nueva etapa junto a Daniela Christiansson. La pareja continúa organizando la mudanza a Buenos Aires, un proyecto que había quedado en pausa por el viaje de Maxi al Mundial.

La modelo ya había contado que esta etapa está dedicada a resolver los trámites pendientes y coordinar el traslado de todas sus pertenencias, especialmente por los requisitos necesarios para viajar con su mascota y por la logística que implica instalarse junto a toda la familia en una nueva ciudad.