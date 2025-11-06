La foto de Gimena Accardi que desató los rumores de romance: "Parece uno de los Ortega"

A casi cuatro meses de su separación de Nico Vázquez, Gimena Accardi se mostró muy cerca de un misterioso hombre. La actriz compartió una romántica foto en su cuenta de Instagram que desató todo tipo de rumores sobre su posible nuevo amor.

La foto de Gimena Accardi que desató los rumores de romance

Mientras Nico Vázquez disfruta de sus vacaciones en Nueva York junto a su nueva novia, Dai Fernández, Gimena Accardi se mostró muy cerca de un misterioso hombre. La actriz compartió en su cuenta de Instagram una imagen romántica que despertó especulaciones sobre un nuevo vínculo sentimental.

Gimena Accardi

En la foto, que reposteó en sus historias de la red social, la artista aparece muy sonriente e intentando tapar la cámara, mientras el joven que está a su lado la abraza. A pesar de su alegría, evitó mostrar el rostro del hombre que la acompañaba: él se cubrió el rostro con su gorra.

De inmediato, surgieron todo tipo de rumores sobre la identidad del misterioso acompañante. En A la tarde (América TV) analizaron la imagen: “¿Parece uno de los Ortega?”, deslizaron desde el panel que integran Daniel Fava, Santiago Sposato, Cora Debarbieri y Luis Ventura. Por su parte, Karina Mazzocco no lo dudó: “Tienen un aire. La pose con gorra y los tatuajes le dan un aire”.

Lejos de los escándalos, Gimena Accardi atraviesa una nueva etapa personal. Más enfocada en su bienestar y en su carrera, la actriz disfruta del cariño de sus seguidores, quienes la acompañan en cada paso. Aunque aún no confirmó si se trata de un nuevo romance, la imagen la muestra feliz y radiante, disfrutando de su presente.

Las vacaciones de Nico Vázquez y Dai Fernández

Después de confirmar su noviazgo, Nico Vázquez y Dai Fernández viajaron a Estados Unidos para disfrutar de unos días de relax y arte. La pareja se mostró feliz en sus paseos por Nueva York y compartieron con sus seguidores la intimidad de su mini luna de miel.

Dai Fernández en Nueva York

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó las fotos y videos de los paseos por la Quinta Avenida y también del recorrido gastronómico que realizó por la icónica ciudad estadounidense.