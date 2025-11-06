Cansada de las especulaciones, Mica Tinelli rompió el silencio sobre el conflicto familiar: "Increíble lo sueltito que están todos"

Las redes sociales para la familia Tinelli se convirtieron en un canal de expresión donde volcar sus enojos, miedos y frustraciones tras la peligrosa amenaza que recibió el pasado jueves 30 de octubre Juanita Tinelli. Desde ese entonces se destapó una olla a presión y el enfrentamiento entre las integrantes del clan fue voraz. Ante esto, Mica Tinelli, quien mantiene un perfil súper reservado en lo que respecta a las exposiciones mediáticas, disparó contra aquellos que realizan conjeturas y elaboran teorías.

En este marco, utilizó su cuenta personal de Instagram para hablarle a todos aquellos que opinan de lo sucedido en su familia -ya sea con los pormenores de la investigación, como así también con la supuesta pelea entre hermanas- y lanzó un crudo mensaje.

Mica Tinelli | Instagram

Mica Tinelli se cansó y arremetió contra todos

De las tres hermanas mujeres que tiene Marcelo Tinelli, se podría decir que Mica Tinelli es la que mantiene un perfil más modesto y reservado en redes sociales. Si bien suele realizar alguna que otra aparición en los medios para hablar de su trabajo, visitar a su papá o protagonizando el reality de Prime Video que hace foco en la dinámica de su familia y revive algunos momentos del pasado, la modelo suele mantenerse fuera del ojo mediático. Sin embargo, luego de que Juanita haya ventilado el hostigamiento que venía padeciendo por parte de un presunto allegado a su entorno cercano, las miradas cayeron de lleno en ellos.

El estallido fue tal que hasta la misma Soledad Aquino brindó su testimonio y dejó plasmado su punto de vista acerca de lo que para ella considera un despropósito por parte de la denunciante. “Yo no le creo a Juanita (Tinelli) que lo que ella dice sea cierto. Lo inventó para llamar la atención del padre”

Cansada de tantas especulaciones y conjeturas por parte de los analistas de espectáculos y usuarios en redes sociales, Mica alzó la voz y realizó un duro descargo: “Increíble lo sueltitos que están todos ahora. Ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar”, comenzó diciendo abriendo la puerta a que los programas de farándula harían una especie de “leña del árbol caído”. En este marco añadió contundente: “Son todos unos vivos bárbaros, qué bien”.

Mica Tinelli | Instagram

El destinatario del mensaje de Mica Tinelli

Mica Tinelli eligió no brindar nombres a quienes iban dirigidos estas palabras. Pero el propósito del mismo se puede estimar, sería intentar dejar en evidencia la presunta intención que hay detrás de todos los que opinan y debaten sobre las internas y roces que se pusieron en relieve esta última semana.

Por su parte, Cande Tinelli, muy pegada a su hermana con quien comparte madre y padre, dejó en claro que ella no mantiene ningún tipo de relación con la joven amenazada, y que la portadora de una información más certera y fehaciente sobre la hija menor de presentador sería la propia Mica.

De esta manera, lejos de poner paños fríos a la situación mediática y con ánimos de exponer de manera genérica a quienes hablan de su familia, Mica Tinelli demostró que está dispuesta a quebrar ese bajo perfil para defender a los suyos. Cabe destacar que en la última edición de LAM (América TV), la dueña de su propia marca de indumentaria reforzó la unión entre ella, su hermana Cande y su papá y sentenció: “Lo vamos a manejar todo en familia. Estamos con él, acompañándolo”.

NB