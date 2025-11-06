Brillos y complicidad: Maru Botana y su hija Sofía Solá apostaron por looks matchy matchy

Maru Botana y su hija Sofía Solá fueron invitadas por una firma de indumentaria para vivir una experiencia inolvidable en Uruguay. Mediante su red social, la conductora compartió la intimidad de su presencia en el evento y cautivó a sus seguidores con una postal junto a la joven. Ambas aprovecharon la ocasión para lucir looks matcheados y llenos de brillos.

Dorado y plateado: los looks metalizados de Maru Botana y su hija Sofía Solá en Uruguay

Maru Botana y su hija Sofía Solá se muestran súper unidas en las redes sociales. La pastelera acompaña a la joven en su carrera como modelo mientras que ella siempre está presente en sus demostraciones gastronómicas. En las últimas semanas, la influencer ganó aún más popularidad por sus posteos en Instagram y Tik Tok, y debido a la fama de su madre ya se ganó el cariño de los usuarios.

En una reciente publicación, Maru Botana reveló que fue invitada junto a Sofía Solá para asistir a un evento en Uruguay, organizado por una reconocida firma de indumentaria, y horas después compartió los looks que escogieron para lucir durante una tarde en Carmelo. Madre e hija coincidieron en una misma sintonía de estilo: el brillo. Ambas apostaron por prendas metalizadas repletas de glamour que se llevaron todas las miradas.

Maru Botana y Sofía Solá

Maru Botana apostó por un conjunto con aires sofisticados, compuesto por una chaqueta dorada de textura brillante y relieve floral. El diseño, con cuello alto y cierre decorativo, aportó un toque de originalidad a su outfit y lo combinó con una falda corta haciendo juego, top negro y bucaneras de cuero en el mismo color. Los accesorios que eligió fueron claves para acompañar su conjunto: anillo, pulsera metálica y otra en tonalidad roja.

Para completar su estilismo, la cocinera llevó su cabello con ondas marcadas y agregó unas gafas marrones para elevar su propuesta elegante pero con mucha onda a la vez. Sofía Solá, por su parte, lució un look más juvenil y audaz, acorde a su edad, compuesto por un top plateado de paillettes que brillaba con cada movimiento. La prenda, de escote profundo y breteles finos, destacó su figura y su estilo moderno. Además, sumó collares dorados finos y aros llamativos.

Maru Botana

Su apariencia se completó con un maquillaje natural con labios en tono vino y un cabello tirante y recogido, que dejó el protagonismo absoluto a sus complementos y a las prendas elegidas para esta experiencia vivida en el país vecino junto a su madre. En las postales se las puede ver posando felices junto a copas de vino en las manos y una actitud que refleja su tierna conexión.

Asimismo, las imágenes fueron tomadas con el atardecer asomando y con un paisaje de espacios verdes que ayudaron a realzar los destellos dorados y plateados de sus looks matcheados. La elección de prendas metalizadas de Maru Botana y Sofía Solá fue un claro acierto, ya que tanto el dorado como el plateado simbolizan luminosidad y celebración.

Maru Botana y Sofía Solá

También demostraron que los brillos no solo se reservan para la noche, sino que también pueden ser perfectos aliados para eventos al aire libre o reuniones al atardecer. Así, ambas combinaron glamour, estilo y complicidad en un mismo look y sobre todo marcaron tendencia esta primavera desde tierras uruguayas. De esta manera, Maru Botana y su hija Sofía Solá apostaron por looks matchy matchy que se destacaron por sus diseños con brillos.