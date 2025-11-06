Marcelo Tinelli está en el ojo de la tormenta tras la fuerte publicación de su hija Juanita, quien dejó en claro que se encontraba distanciada de su padre y viviendo con miedo tras recibir una amenaza de muerte. En las últimas horas, trascendieron fuertes rumores sobre el difícil presente del conductor. Sin embargo, fue Yanina Latorre quien brindó detalles de cómo fue la charla privada entre ellos.

Qué se dijeron Marcelo y Juanita Tinelli en medio del escándalo familiar

Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera y de su vida personal. Los problemas financieros y el escándalo familiar que explotó en los medios tras el fuerte descargo de su hija Juanita fueron motivos suficientes para que el conductor se refugie en su hogar y evite hablar con la prensa.

La palabra de Juana contó con el apoyo de su madre Paula Robles mientras que del lado de Marcelo Tinelli se posicionaron otros miembros del clan como Soledad Aquino. Lo cierto es que toda esta situación habría afectado al empresario según contó Yanina Latorre en LAM (América TV), quien tuvo oportunidad de hablar con él debido a su relación de amistad.

Marcelo Tinelli

"Marcelo está muy caído", comenzó la conductora, dejando en claro que toda esta polémica con su familia le provocó mucha angustia. Sobre cómo se dio esta conversación, reveló que hablaron por "teléfono y por audios también". Acerca de qué más le dijo, Yanina Latorre contó que Marcelo Tinelli "está muy preocupado por Juana. No entiende qué le pasa".

Además, decidió hacer una importante aclaración sobre el vínculo entre ellos: "Se dijo que Juana lo había llamado para putearlo pero no fue así". Y agregó que la modelo fue quien se comunicó con su papá tras publicar su extenso mensaje en Instagram. "Ella lo llamó y le pidió disculpas por el posteo", reveló.

Juanita Tinelli

En este sentido, Yanina Latorre decidió no guardarse nada y explicar con lujos de detalles cómo fue la comunicación entre Marcelo y Juanita Tinelli. "Ella le dijo que había tenido un ataque de pánico y que estaba arrepentida, pero después se cortó la comunicación y no pudieron volver a hablar", manifestó.

Luego, Yanina Latorre opinó que actualmente tema económico no es algo que le preocupa a Marcelo Tinelli sino el conflicto familiar. Sobre este tema, Ángel de Brito sumó más información que surge del propio entorno de la familia Tinelli: "A mi me cuentan que Juana es muy impulsiva". Asimismo, explicó que el claro ejemplo fue "cuando subió el descargo sobre la salud mental. Armó un video llorando que subió a las redes cuando tuvo un problema".

Y para terminar aseguró: "Es impulsiva, graba y sube esas cosas de las que después se arrepiente". De esta manera, se conocieron detalles de la charla entre Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli tras el estallido de la polémica.