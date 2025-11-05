Cami Homs reveló su mejor receta de budín de limón y amapolas: "Todos saben que es exquisito"

Cami Homs está atravesando uno de los momentos más felices de su vida porque en las próximas semanas nacerá su hija Aitana, la primera junto a José Sosa. En medio de los preparativos, la modelo también disfruta de otra de sus pasiones: la cocina. Este miércoles 5 de noviembre, compartió en sus redes sociales su mejor receta del budín de limón y amapolas, uno de los platos favoritos de sus otros dos nenes, Francesca y Bautista De Paul.

Cami Homs reveló su mejor receta del budín de limón y amapolas

Cami Homs está viviendo uno de los momentos más felices de su vida: en pocas semanas llegará Aitana, su primera hija junto al futbolista José Sosa. En medio de los preparativos y la cuenta regresiva, la modelo también se da tiempo para disfrutar de la cocina, una de sus pasiones. Este miércoles 5 de noviembre, desde el parque de su casa, compartió en sus redes sociales su receta más celebrada: un budín de limón y amapolas que es un éxito asegurado en cada merienda.

Para empezar, la influencer mezcló aceite con azúcar hasta lograr una textura cremosa y luego incorporó los huevos, batiendo bien para integrarlos. Después sumó la ralladura de un limón y un toque de esencia de vainilla que perfuma toda la preparación. El siguiente paso fue añadir yogur natural, que aporta humedad y una miga súper esponjosa.

Cami Homs junto a sus hijos Francesca y Bautista

Una vez obtenida una mezcla lisa y uniforme, agregó la harina leudante y, con movimientos suaves, incorporó arándanos ligeramente enharinados para que no se hundan en la masa. Finalmente, volcó todo en una budinera enmantecada y la llevó al horno a una temperatura de 160 grados durante 50 minutos hasta que tomó un color dorado.

“Hace muchos años que hago esta receta y todos los que la probaron saben lo exquisita que es”, escribió Cami Homs, feliz de compartir uno de sus clásicos familiares. De inmediato, la publicación de Instagram se llenó de elogios y de fanáticos que le prometieron hacer su receta.

Ingredientes para el budín de limón y amapolas de Cami Homs

150 cc de aceite común

220 g de azúcar

2 huevos

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de yogur natural sin endulzar (ella usó Tregar)

220 g de harina leudante

200 g de arándanos (ligeramente enharinados antes de incorporar)

1 cucharada de semillas de amapola (opcional, para darle textura y un toque crocante)

Horno: 160°

Tiempo de cocción: aproximadamente 50 minutos