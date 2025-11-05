La terrible pregunta de la mafia italiana contra Mauro Icardi por Wanda Nara

La relación de Mauro Icardi y Wanda Nara tuvo sus comienzos polémicos, y ahora tiene un final con una escandalosa guerra legal y mediática. Es por eso que la modelo logró reconectarse con su expareja, Maxi López, gracias a chistes en MasterChef Celebrity y cumpleaños en familia. Sin embargo, durante los principios del noviazgo de Icardi y Nara, López estuvo muy involucrado y provocó una mediática pelea contra ellos dos. En este contexto, se dio a conocer que la mafia italiana habría salido a su favor y le habría hecho una terrible pregunta contra su excompañero.

La terrible anécdota de Maxi López, Mauro Icardi, Wanda Nara y la mafia italiana

Maxi López y Wanda Nara terminaron su relación en 2013, bajo acusaciones de engaños de ambas partes. Sin embargo, un conflicto comenzó entre ellos cuando, a solo días de separarse, ella anunció que había comenzado a salir con un compañero de equipo de López: Mauro Icardi. Esto hizo que comenzara una de las polémicas más conocidas de Wanda y que generó debate en todos sus seguidores y fanáticos de la televisión argentina.

Sin embargo, en la actualidad, Wanda e Icardi están protagonizando una guerra legal y mediática, mientras que López disfruta con su nueva esposa y mantiene una buena relación de amistad con su expareja. En este contexto, el ex futbolista argentino Gonzalo Bergessio reveló, en declaraciones al programa Más de una Copa de DSports Radio, que el conflicto entre ellos tres había llegado más allá que a la farándula argentina, y que la propia mafia de Sicilia salió en defensa de Maxi.

En el momento en que Bergessio y López formaban parte del plantel de Catania, los argentinos e italianos mantenían una estrecha relación, por su gran rol dentro del fútbol europeo. Fue allí que, cuando sus compañeros se enteraron de la problemática con Icardi, le propusieron "ir a buscar" a su excompañero y encargarse de él. “Era en Sicilia, y los muchachitos eran picantes ahí. A Maxi le dijeron: ‘¿Querés que vayamos a buscar a aquel muchacho?’. ‘No, no, tranquilos’, les decía Maxi. En el momento que pasó todo el quilombo”, relató Lavandina, quien aclaró que presenció la escena.

De esta manera, contó que Maxi López terminó "salvando" a Mauro Icardi, a pesar del escándalo que se había generado. En la actualidad, Wanda Nara y el exfutbolista mantienen una cercana relación de amistad, mientras están en MasterChef Celebrity. Por su parte, la estrella del Galatasaray disfruta de su romance con la China Suárez, mientras sigue viviendo en Turquía. La guerra ahora se presenta entre la modelo y su expareja, quienes se disputan por la tenencia de sus hijas.

