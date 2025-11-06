Juliana Awada es de las celebridades más familieras de todas. En cada ocasión especial, le da un espacio en sus redes sociales para enviarles dulces mensajes o recordarlos con ternura en cada una de las postales que comparte. Este 6 de noviembre, decidió darle su espacio a su hermana mayor, una de las que más perfil bajo mantiene de la familia Awada, y para eso le dedicó una tierna foto en sus historias de Instagram por su cumpleaños.

Juliana Awada, su mamá y sus hermanos

La tierna postal con la que Juliana Awada celebró el cumpleaños de su hermana mayor

Juliana Awada es una de las influencias fashionistas más seguidas de las redes sociales. Con más de 2 millones de seguidores, comparte los mejores recuerdos con su familia, en viajes de lujo, escapadas de mujeres o cumpleaños. Este 6 de noviembre, le tocó el turno a Zoraida Awada, la hermana mayor de la ex Primera Dama, y segunda hija del empresario textil Abraham Awada y Pomi Baker. La mujer cumplió años y Awada se lo celebró con un tierno mensaje.

Más conocida en su círculo cercano como Zory Awada, trabaja junto con su hermano Daniel, en la empresa familiar textil. En diferencia de los otros hermanos, ella prefiere mantenerse alejada de los medios de comunicación, y guarda su privacidad en las redes sociales. A pesar de eso, no duda en aparecer en las fotografías grupales que comparte su hermana menor, u otro integrante de la familia, además de recibir tiernos mensajes de ellos por Instagram.

En sus historias de Instagram, Juliana compartió una foto inédita de Zory, donde se la veía sonriente rodeada de naturaleza. Con un look total black y unos lentes de sol, marcó su estilo fashionista y recibió tiernas palabras de su hermana menor. "¡Feliz cumpleaños a mi hermana mayor, mi segunda mamá!", recalcó la ex Primera Dama. De esta manera, destacó el rol que cumplió en su vida y cerró: "¡Gracias por estar siempre y por todo tu amor! Te quiero infinito".

El tierno mensaje de Juliana Awada a su hermana Zory

Los seguidores de la empresaria no tardaron en destacar la historia de Instagram y resaltar el parecido que ambas mujeres tienen entre sí. Juliana Awada le dio su espacio a Zory Awada, en un día especial para ella, y la presentó por primera vez frente a sus seguidores y lejos de las fotos grupales que suele subir. La ex Primera Dama muestra su amor por su familia en todo momento, y cuenta el rol que cada uno de los integrantes cumple en su vida, dándoles el momento estrella en sus cumpleaños y ocasiones especiales.

A.E