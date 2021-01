La fuerte confesión de Fede Bal tras superar el cáncer

Luego de ser eliminado de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe, Fede Bal protagonizó un escándalo mediático luego de que Ángel de Brito sacara a la luz un audio que le mandó a "el Polaco" diciendo que lo esperaba en su casa con la "pileta calentita y mujeres". Pero luego de aclarar que se trataba de una reunión de amigos, ahora el actor abrió su corazón y, en una entrevista, habló de cómo es su vida tras vencer al cáncer de colon.

"Tener que abrazar una enfermedad para superarla me enseñó a no mentir más. No me sentía feliz y ahora ya no me engancho con las peleas berretas de las redes. Prefiero estar con mis perros y con mi novia, en la pileta y lejos de lo que pase en la televisión, que de hecho no tengo. Siento que malgastaba mi tiempo y que debí hacer un cambio energético necesario para ser el que soy hoy. Que soy el mismo, pero con más aprendizaje", le contó a Revista Gente.

Finalmente habló de la relación con su pareja y con la que convive, Sofía Aldrey, con quien enfrentó rumores de separación, pero hace una semana a CARAS Digital se lo desmintió: "Desde hace un tiempo vengo haciendo un cambio. A Sofi no le interesan las tapas. Este es mi trabajo. Su trabajo es otro, y a su familia, que es de mucho poder, no le interesa mostrarse. Yo tenía parejas que sentían como un plus que me sacaran una foto. Para mí eso ya no es un plus en mi vida. Sofi me demostró que se puede vivir en privado y llevar, dentro de todo, una vida normal, preservando lo que hago en mi casa", dijo feliz.

¿Tema terminado?