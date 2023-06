Yanina Latorre recibió la noticia tan especial de ser una de las nominadas a los premios Martín Fierro. La angelita se encuentra compitiendo en la categoría de mejor panelista, gracias a su labor periodística en LAM. En su casa, sus familiares se emocionaron muchísimo con su logro, tanto que hasta se armó una interna para decidir quién irá con ella al evento.

Es que la decisión del acompañante no es tarea sencilla para Yanina Latorre, dado que tanto su esposo, Diego Latorre, como su hija quieren estar allí para la panelista. Sin embargo, desde la organización del evento solo se permite un invitado por cada nominado.

Yanina Latorre nominada a los Martín Fierro.

Fue durante el programa que conduce Ángel de Brito cuando Yanina Latorre reveló el dilema en el que se encuentra actualmente y que divide a la familia. “Te hago una pregunta, ¿nosotros tres nos sentamos juntos?”, comenzó preguntando la panelista al conductor. “Y nos dan acompañantes”, aseguró el conductor de LAM. Tras este disparador, la esposa de Diego Latorre expresó: “Sí, pero vamos a la misma mesa. Voy con Diego, pero mi hija también quiere ir”.

Yanina y Diego Latorre.

La interna entre Lola Latorre y Diego Latorre para acompañar a Yanina a los Martín Fierro

Sin dar vueltas, Ángel de Brito se puso del lado de Lola Latorre y le contestó: “Y andá con tu hija”. Sin embargo, la filosa panelista explicó que no es tan fácil, ya que ambos se están peleando para estar a su lado en los Martín Fierro. “Pero Diego dijo que tiene que estar él acompañándome. Me emociona y dije, ‘este hombre me quiere’. Ante la opción de que quede y venga mi hija me dijo que no”, confesó, evidenciando que su esposo no piensa ceder su lugar.

Yanina Latorre luego amplió sobre el sentimiento de Diego Latorre frente a su nominación en los premios y lo vinculó a todos los años en los que la panelista estuvo a su lado en las entregas de premios. “Me dijo que en ese momento él me tenía que acompañar. Yo siempre lo acompañé a todos sus Martín Fierro. Le voy a robar alguna entrada a alguien”, sentenció, mostrándose decidida a invitar tanto a su marido como a su hija.

H.O