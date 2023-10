La fuerte indirecta de Pampita para Benjamín Vicuña: “Tiene el corazón para amar a mucha gente”

Pampita estuvo este fin de semana en "PH: Podemos Hablar" y no faltaron las preguntas sobre Benjamín Vicuña. La modelo no solo habló sobre el buen vínculo que mantienen actualmente, sino que también reveló si cree que su expareja le dedico su Martin Fierro.

Al hablar del momento viral que protagonizó junto a su ex en la entrega de los Premios Martín Fierro 2023, la conductora explicó: “Estaba recontenta de que había ganado. Estoy re orgullosa de Benjamín, de su carrera, porque lo acompañé en sus inicios durante un montón de años y es el padre de mis hijos. No tengo que poner cara de póker si estoy recontenta, no tengo ningún prejuicio”.

Imagen reciente de Pampita.

Sin embargo, Andy Kusnetzoff aprovechó el momento para volver a recordar que el actor chileno aseguró en el escenario que Argentina le dio "un amor" justo en el momento en el que las cámaras tomaban a la jurado del Bailando 2023.

Al recordar el momento, Pampita comentó que pensaba que Benjamín Vicuña se había equivocado: “Fue un furcio. Justo tenía la cámara yo porque su otra pareja no estaba justo ese día en el evento”.

La indirecta de Pampita para Benjamín Vicuña en PH

Al escuchar la insistencia, tanto de los invitados como del conductor, la modelo le lanzó un palito a su expareja: “Ni idea. Él tiene el corazón para amar a mucha gente, así que no creo que haya sido solo yo”, y agregó: “No fue nada grave. No fue para mí, fue para el país”.

Por último, Pampita reveló cómo es la relación que mantiene con Benjamín Vicuña: “Él está muy incorporado a mi familia. Viene a asados a mi casa, juega al fútbol con mi marido, mis hijos y mi hermano. Él es parte de nuestra familia. Benjamín viene con sus novias a mi casa y comemos asado todos juntos”.

J.C.C