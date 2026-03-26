Las mejores fotos de las vacaciones de Juliana Awada en Francia: trekking bajo el sol y paseos por lugares históricos

Juliana Awada volvió a confirmar que cada uno de sus viajes tiene una impronta muy personal. Lejos del ruido y siempre fiel a su estilo, la empresaria y diseñadora eligió Europa para disfrutar de una escapada que combinó moda, gastronomía, paisajes y momentos de desconexión en escenarios soñados.

Juliana Awada en París

Después de pasar por Madrid para reencontrarse con su hija mayor, Valentina Barbier, la ex primera dama continuó su recorrido en Francia, uno de los destinos que más la representan. Allí, entre caminatas bajo el sol, recorridos por rincones históricos y paradas gourmet, Juliana Awada compartió algunas de las imágenes más lindas de su estadía.

Una escapada chic entre naturaleza e historia

En las fotos que publicó en sus redes sociales, Juliana Awada dejó ver una faceta relajada pero siempre alineada con esa estética effortless que la caracteriza. Uno de los momentos que más llamó la atención fue una caminata al aire libre bajo el sol, en jardin du Luxembourgm un entorno natural que reflejó su costado más descontracturado.

Juliana Awada en París

Ese tipo de actividades encajan a la perfección con el estilo de viaje que suele mostrar: jornadas sin exceso de agenda, mucho recorrido a pie, contacto con el paisaje y una mirada muy ligada al disfrute. Más que una agenda cargada de compromisos, Juliana Awada se inclina por experiencias que mezclan bienestar, contemplación y elegancia natural.

Paseos por París, rincones históricos y postales soñadas

Durante su paso por la capital francesa, Juliana Awada también mostró parte de sus recorridos por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como Eglise Saint Germain des Pres. En una de sus publicaciones también reveló que disfrutó de la gastronomía francesa en Saint Ambroeus.

Juliana Awada en París

Como suele ocurrir con sus posteos, a Juliana Awanda no le hizo falta demasiado para construir una narrativa completa. bastaron algunas fotos, buena luz y escenarios elegidos con sensibilidad para mostrar unas vacaciones tan sofisticadas como auténticas.