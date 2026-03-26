Adiós al sastrero clásico: Pampita impone el modelo monocromático que arrasa este otoño

Pampita volvió a marcar tendencia con un outfit que redefine los códigos del sastrero clásico y se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Lejos del traje tradicional de pantalón largo, la modelo apostó por una versión renovada: blazer y short en clave monocromática, un combo que combina elegancia, frescura y mucha actitud.

Pampita impone el sastrero monocromático y anticipa el uniforme chic del otoño

El conjunto de Pampita, en un tono marrón cálido, uno de los colores estrella del otoño, se destaca por su textura tipo gamuza, que aporta profundidad y sofisticación al look. El blazer, de corte relajado y levemente oversize, suma estructura, mientras que el short introduce un aire descontracturado que lo vuelve ideal para los días de entretiempo.

Pampita

Para equilibrar la apuesta, la conductora eligió una polera blanca de punto fino, un básico infalible que ilumina el outfit y refuerza la armonía cromática. Este recurso, simple pero efectivo, permite que el conjunto sea versátil y fácil de adaptar tanto para el día como para la noche.

En cuanto a los accesorios, la consigna es clara: menos es más. La modelo optó por piezas discretas que acompañan sin competir con el look, dejando que el protagonismo recaiga en el sastrero reinventado.

El look monocromático de Pampita

Para completar el estilismo, Pampita sumó una cartera tipo bandolera en tono marrón, práctica y canchera, ideal para un look urbano. En la misma línea, eligió ballerinas al tono, un calzado cómodo y elegante que refuerza el espíritu relajado del outfit sin perder sofisticación.

El beauty look acompaña con la misma lógica de naturalidad chic. La conductora lleva el pelo suelto, con ondas suaves y movimiento, mientras que el maquillaje se mantiene en tonos neutros, con piel luminosa y labios en acabado natural. Un estilo fresco que realza sus rasgos sin sobrecargar.

Pampita impone el sastrero de gamuza

Así, Pampita confirma que este otoño el traje se reinventa y se acorta, apostando por siluetas más relajadas y modernas. El resultado: un outfit canchero, elegante y ultra adaptable que ya empieza a perfilarse como uno de los grandes must de la temporada.