Lejos del cine, el exitoso negocio de Nicolás Francella

Nicolás Francella, lejos del cine, encontró en la gastronomía un camino que lo llevó a desarrollar un negocio exitoso. Su propuesta consolidó un espacio que combina creatividad culinaria y un concepto de hospitalidad pensado para atraer. La iniciativa se sostiene en una identidad propia, con detalles que refuerzan la experiencia.

Cocina de autor y ambientación lujosa: el negocio de Nico Francella lejos del cine

Nicolás Francella, lejos del cine, se enfocó en un proyecto gastronómico que creció con fuerza. La iniciativa reúne platos originales y una ambientación cuidada, marcando un nuevo rumbo en su carrera profesional. El espacio está pensado para brindar experiencias con un estilo que combina sofisticación y calidez.

Nicolás Francella

El hijo de Guillermo Francella se destacó por su trayectoria en la actuación, pero a mediados de 2021 decidió abrirse camino en un ámbito distinto. El joven encontró en la gastronomía un espacio para desarrollar un proyecto propio. Con la creación de Mailo en Nordelta y la posterior expansión a Devoto, consolidó un negocio que combina platos de autor.

La propuesta del local gastronómico de Nicolás Francella se caracteriza por una carta variada con platos de autor, pensados para distintos momentos del día. El espacio está diseñado para ofrecer experiencias diferentes según el horario. Durante el día, un ambiente luminoso y relajado; mientras que por la noche, una atmósfera más sofisticada y cálida.

Mailo el restaurant de Nicolás Francella

La versatilidad de Mailo le permitió atraer a un público diverso y consolidar una clientela fiel que regresa en busca de calidad y originalidad. La cocina se apoya en la creatividad y en la combinación de sabores que buscan sorprender. La presentación de los platos también juega un papel importante, reforzando la identidad del lugar.

De su primer local en Nordelta a la expansión en Devoto, el exitoso negocio de Nicolás Francella

El éxito de Mailo en Nordelta impulsó a Nicolás Francella a abrir una segunda sede en Devoto, inaugurada en 2025. Este nuevo espacio mantiene la esencia de su propuesta, pero adaptada al barrio, con una ambientación minuciosa y un menú que conserva la creatividad en la combinación de sabores.

Mailo el restaurant de Nicolás Francella

La apertura del nuevo local significó una nueva etapa en su carrera empresarial, consolidando su presencia en dos puntos estratégicos de Buenos Aires. La propuesta busca integrarse con la comunidad local, ofreciendo un lugar que combina gastronomía y diseño de experiencias, con un enfoque en la hospitalidad como eje central.

Además de la propuesta gastronómica, el proyecto de Nicolás Francella se destaca por la atención al detalle en cada aspecto del servicio. Desde la ambientación hasta la carta, todo está pensado para generar una experiencia integral que combina cocina de autor con un entorno cuidado.

Mailo el restaurant de Nicolás Francella

Lejos del cine, Nicolás Francella logró construir un negocio gastronómico exitoso que se sostiene en la creatividad, la hospitalidad y la fidelidad de sus clientes. Con Mailo en Nordelta y Devoto, su propuesta se posiciona como una alternativa sólida dentro de la escena gastronómica porteña, integrando calidad culinaria y diseño de experiencias.

VDV