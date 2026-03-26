Así es el cuarto de Venezia Caniggia: minimalista, funcional y pensado para acompañar su crecimiento

Desde su nacimiento, Venezia Caniggia despertó una enorme curiosidad entre los seguidores de sus padres. La hija de Alex Caniggia y Melody Luz nació el 15 de julio de 2023 en el Sanatorio Otamendi y, desde entonces, la pareja eligió vivir esta etapa con una exposición mucho más cuidada que la que suelen mostrar en redes sociales y medios.

Melody Luz y Venezia Caniggia

Aunque ambos suelen compartir fragmentos de su cotidianidad, durante mucho tiempo mantuvieron en reserva gran parte del universo de su hija. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a dejar ver algunos detalles de su vida familiar, y uno de los rincones que más llamó la atención fue justamente el cuarto de Venezia.

Un cuarto funcional y cálido

La habitación de Venezia fue diseñada bajo una lógica simple pero muy actual: crear un ambiente práctico, luminoso y adaptable a medida que la nena vaya creciendo. Lejos de una decoración recargada, el espacio diseñado por Melody Luz y Alex Caniggia sigue una línea minimalista, con muebles de estética moderna y una atmósfera cálida que transmite calma y dulzura.

Con muebles acorde a su edad y movimiento, el resultado es un cuarto con identidad propia, donde cada detalle parece estar pensado para que Venezia pueda disfrutar, explorar y crecer dentro de un entorno cómodo, seguro y con mucha personalidad.

La razón por la cual Melody Luz y Alex Caniggia no muestran a Venezia

Durante sus primeros dos años de vida, Alex Caniggia y Melody Luz optaron por no mostrar públicamente el rostro de su hija. La decisión no fue casual: ambos explicaron que querían proteger su intimidad y resguardarla de la sobreexposición mediática desde muy chica.

Alex Caniggia y su hija Venezia

En distintas oportunidades, dejaron en claro que su prioridad era mantenerla alejada del ruido mediático, los escándalos y también de los riesgos actuales vinculados al uso indebido de imágenes en redes sociales. Con el tiempo, y en un contexto mucho más elegido por ellos, Melody Luz y Alex Caniggia empezaron a abrir de a poco la puerta a ese universo familiar para compartir su vida con la pequeña Venezia.