El look total black de Gimena Accardi en el casamiento de Melania Lenoir y Bruno Pedicone

Gimena Accardi es una de las actrices más fashionistas. Su participación en el streaming OLGA la hizo conectarse con un estilo bien relajado y urbano, sin dejar de lado su amor por lo sensual y lo ceñido al cuerpo. Es así como, en cada evento que tiene, sabe llamar la atención e imponer la tendencia de lo comfy y las apuestas. El jueves 26 de marzo, por la noche, tuvo el festejo del casamiento de Melania Lenoir y Bruno Pedicone. Los actores, fiel a su estilo, mantuvieron la fiesta en un estilo relajado al aire libre, lo que le permitió a Accardi lucir el look total black que fusiona lo glam con lo chic.

El look total black de Gimena Accardi para un casamiento al aire libre

Melania Lenoir y Bruno Pedicone son de las parejas del teatro más queridas por las personas del ámbito. Ambos se conocieron en proyectos en común y mantuvieron una relación de novios durante ocho años. En febrero de 2022, durante un viaje a Disney, se comprometieron y estuvieron estos años organizando la gran noche. Finalmente, el 26 de marzo, celebraron el civil y la fiesta, rodeados de sus seres queridos, y entre los presentes se destacó una amiga cercana: Gimena Accardi.

La actriz siguió con las reglas del lugar, y optó por marcar la elegancia con un conjunto total black que fusiona la comodidad con lo canchero. Al ser un evento al aire libre, y con toques teatrales, ella eligió el vestido lencero de doble tela. En partes, se destacaba por el uso de la seda, mientras que dejaba lucir su cuerpo por el encaje. Sin embargo, como vuelta de tuerca, eligió las botas de caña alta de textura de cuero animal print, combinado con una campera oversize de la misma tela.

El look total black de Gimena Accardi

El total black y las transparencias: la clave para Gimena Accardi

Si hay algo que caracteriza a Gimena Accardi es su extrovertido estilo de la moda, fusionando diferentes tendencias urbanas y relajadas. Sin embargo, al momento de vestirse de gala, encuentra comodidad en el estilo gótico y sensual. Es por eso que su clave son las prendas negras y ceñidas al cuerpo o con transparencias.

En importantes premios de la industria, llamó la atención por imponer el fake nude, con vestidos largos de encaje, que combinaba con botas de tacón para darle ese toque power woman y sensual. Sin embargo, también se la jugó por hacer arte con sus looks, al jugar con diferentes aperturas y detalles brillosos. Los expertos fashionistas descubrieron que ella es una influencia del estilo de moda elegante total black, y que entiende cómo jugar con las texturas al momento de imponer esta moda.

Total black y transparencias: el estilo de Gimena Accardi

En esta ocasión, y para un importante casamiento al aire libre, decidió fusionar algunas prendas cancheras del urban style con el vestido lencero elegante, imponiendo el total black. Sus seguidores y los expertos fashionistas no tardaron en destacarlo como uno de los claves para entender el estilo de la actriz. Gimena Accardi demuestra que con el negro se puede apostar en originalidad, jugando con los estilos y las texturas, y aprovechando los detalles del evento que le brindan comodidad.

A.E