El tierno look de Milenka para acompañar a Marley al trabajo: enterito, volados y zapatillas

Milenka es una de las niñas que están logrando imponerse como mini influencias fashionistas. Con su cuenta de Instagram manejada por su papá, muestra los mejores looks para diferentes eventos, y marca su estilo cutie y delicado. En los últimos días, sorprendió a Marley, al acompañarlo a su trabajo en Luzu, y llevarse los comentarios tiernos por un look que marca claramente su amor por lo floral y los volados. Los expertos fashionistas la coronaron como la siguiente influencia y la beba se llevó aplausos de todos.

El tierno look de Milenka

El look floral y cutie de Milenka para visitar a Marley al trabajo

Marley se sumó a los streaming, con su programa de El Show de Verano, con Flor Peña. Ambos conductores y humoristas dejan su estilo extraordinario y alocado en cada uno de los programas, con nuevas ideas. Sin embargo, en los últimos días, recibieron algunos invitados especiales que generaron ternura y nuevas risas. Una de ellas fue Milenka, quien decidió acompañar a su papá a su día laboral. La niña llegó con su peluche y marcó la mejor tendencia de los looks infantiles para el verano.

Marley, Milenka

En esta ocasión, optó por el estampado floral, de pequeñas y delicados dibujos y fondo rosa princesa. El diseño de su look se inspiraba en los jardineros de jeans, que resultan cómodos para los menores y para el movimiento que ellos tienen. Debajo del mismo, le dio un toque tierno con una remera total white con volados, y lo acompañó con unas medias de la misma terminación de encaje. Finalmente, lo cerró con unas cancheras zapatillas, que le permitieron recorrer el estudio con libertad.

El tierno look de Milenka

El estilo hada de las flores de Milenka

Milenka es una de las niñas fashion más observadas de las redes sociales, gracias a su personalidad extrovertida y tierna. Marley no duda en mostrar su presencia en cada salida que realiza, al igual que en los viajes por el mundo que hace junto a sus hijos y otras celebridades. Sin embargo, y al estar rodeada de famosos de importancia en la moda, decidió explorar su propio estilo, encontrando así la tranquilidad en los looks de hada floral.

En ocasiones, encuentra la comodidad en enterizos de diferentes colores, pero con un claro estampado de gran tamaño de rosas. En otras veces, elige la delicadeza más princesa con colores pasteles y flores de tamaño pequeño. Sin embargo, la elegancia la encuentra con los vestidos y los volados, detalle que le agrega en cada uno de sus atuendos.

El tierno estilo de Milenka

En los últimos días, acompañó a Marley en su trabajo, y demostró su estilo con un tierno jardinero enterizo de flores y volados. Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar este look de la pequeña, quien se robó los halagos de todos. Milenka es una de las bebas mini influencias de la moda tierna. Entre estampados y colores princesa, encuentra su comodidad para jugar y presentarse frente a las cámaras con su papá.

A.E