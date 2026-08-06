La historia de amor de Margarita, la hija de Fito Páez, y Balthazar Murillo, el chico que conquistó a todos en la serie de Tévez

Margarita Páez y Balthazar Murillo comenzaron su relación hace poco más de dos años. Aunque buscan mantener un perfil bajo respecto de su vínculo, la hija de Fito Páez y Romina Ricci ha compartido algunos detalles de cómo nació el vínculo con el actor, con quien hoy también comparte proyectos vinculados al teatro.

Margarita Páez y Balthazar Murillo

En entrevistas pasadas, Margarita Páez ha dejado claro la solidez el vínculo que mantiene con el actor. Incluso, aseguró que Balthazar Murillo es su "fan número uno" y la persona que más la acompaña en su carrera artística. También reveló que suele darle su opinión sobre cada uno de sus trabajos y que, aunque a veces le cuesta aceptar sus críticas, con el tiempo termina reconociendo que muchas veces tiene razón.

Así se conocieron Margarita Páez y Balthazar Murillo

Margarita Páez recordó que conoció a Balthazar Murillo durante el festejo de cumpleaños de su mamá, Romina Ricci. En aquella reunión también estaba presente Bárbara Lombardo, quien asistió junto a integrantes del rodaje de La 1-11-14, ficción en la que Balthazar Murillo interpretaba a su hijo. Según contó la actriz, fue él quien tomó la iniciativa: "Fue medio miradita, miradita… y se acercó", recordó.

Margarita Páez y Balthazar Murillo

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó al punto en que llegó el momento de presentarlo a la familia, en especial a su padre, Fito Páez. La actriz confesó que nunca antes le había llevado una pareja a su papá, por lo que ese encuentro le generaba cierta expectativa. Sin embargo, la experiencia fue mejor de lo esperado: "Re bien. Se llevaron bárbaro", aseguró.

Los proyectos de Margarita Páez y Balthazar Murillo

Además del vínculo sentimental, Margarita Páez y Balthazar Murillo están unidos por la misma vocación. Ambos desarrollan sus carreras como actores y actualmente trabajan juntos en Un ritual de paso, una obra de teatro que les permite compartir tiempo tanto arriba como abajo del escenario.

Margarita Páez y Balthazar Murillo

Ese presente profesional también fortalece la relación. Mientras Margarita encuentra en Balthazar un apoyo constante y alguien que celebra cada uno de sus logros, él acompaña de cerca su crecimiento artístico e incluso le ofrece devoluciones sobre sus trabajos, convirtiéndose en una figura de confianza dentro y fuera del ámbito laboral.

Quién es Balthazar Murillo, el actor que conquistó al público con la serie de Tévez

Balthazar Murillo tiene 21 años y construyó una carrera artística desde muy pequeño. Debutó a los ocho años en la película Lulú y luego participó en producciones como La fragilidad de los cuerpos, Un gallo para Esculapio y Nafta Súper. Sin embargo, el papel que marcó un antes y un después en su carrera fue el de Carlos Tévez en su etapa infantil y juvenil en la serie biográfica Apache, dirigida por Adrián Caetano y Nicolás Parodi.

Balthazar Murillo en Tévez

Lejos de quedarse con el éxito de Apache, Balthazar Murillo continúa ampliando su recorrido artístico. Ese presente coincide con el de Margarita Páez, quien también consolida su carrera como actriz. Unidos por la misma vocación, hoy ambos comparten escenarios y acompañan el crecimiento profesional del otro.