La historia de amor de Moria Casán y Carlos Sexton: “Castiglione me dejó a mi hija, pero con Sexton fui más feliz”

La vida amorosa de Moria Casán genera una enorme fascinación constante en el público y en los medios de comunicación masivos. A pesar de construir una carrera descomunal bajo la estricta mirada pública, la diva guarda detalles profundos sobre sus vínculos más íntimos. En distintas charlas periodísticas recientes, la actriz separa los tantos y diferencia con precisión el legado de cada pareja fundamental de su historia.

Moria Casán reveló quien fue su verdadero gran amor.

¿Quién fue Carlos Sexton?

Carlos Sexton, apodado cariñosamente como "El Piojo", nació y vivió en la ciudad bonaerense de Junín, donde transcurrió su etapa escolar antes de trasladarse hacia Buenos Aires. En la capital nacional consolidó su camino profesional como un exitoso empresario y representante de jugadores de fútbol de gran renombre.

Además, el hombre resultó ser hermano de un general de brigada y le llevaba aproximadamente veinte años de diferencia a la vedette. Su vínculo laboral inicial mutó rápidamente en una relación de pareja formal que se extiendió durante una década entera de pasión.

Moria Casán y Carlos Sexton.

Moria Casán: El romance que marcó una década dorada

El vínculo entre la estrella y el empresario comenzó en el ámbito estrictamente laboral cuando él decidió contratar sus servicios profesionales. A pesar de que él estaba casado en el momento del primer encuentro, la atracción física y mental entre ambos resultó completamente inmediata.

Ambos compartieron una década de intensa pasión, viajaron por el mundo entero y vivieron durante un tiempo prolongado en diferentes ciudades de Europa. La propia actriz reconoció públicamente que aquella etapa junto al empresario representó el período donde experimentó mayor felicidad sentimental.

Carlos Sexton, La James - figura de la noche del espectáculo underground -, Moria Casán y la cantante Valeria Fernández González en El Dorado.

El contraste con Mario Castiglione y otros amores de Moria Casán

A la hora de balancear su pasado romántico, la dueña de la lengua karateka establecó comparaciones muy directas entre sus afectos. Ella destacó que Mario Castiglione significó una figura crucial porque le dejó a su amada hija Sofía Gala, aunque remarcó notables matices con respecto al disfrute cotidiano.

Mientras valoró profundamente la paternidad compartida con Castiglione, Moria Casán insistió en ubicar a Sexton en un pedestal vinculado pura y exclusivamente al goce y al placer. De esta manera, el romance juninense perdura en la memoria de la artista como un refugio de plenitud absoluta.