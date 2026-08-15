La historia de amor de Mica Viciconte y Fabián Cubero: un encuentro inesperado, 9 años juntos y una familia ensamblada

Mica Viciconte y Fabián Cubero celebraron nueve años de amor y la conductora compartió un emotivo mensaje para festejar la fecha junto al exfutbolista. La pareja, que atravesó distintas etapas desde el comienzo de su relación, hoy disfruta de una familia ensamblada junto a Luca, el hijo que tienen en común, y las tres hijas de Cubero, Indiana, Allegra y Sienna.

“9 años de amor, risas, discusiones, paciencia y pequeñas venganzas”, escribió Mica este jueves 13 de agosto junto a una serie de imágenes y un particular detalle: una galletita que utilizó como símbolo del humor que comparten puertas adentro.

Fabián Cubero y Mica Viciconte el día que presentaron a Luca en CARAS

“Porque también hubo tormentas, momentos difíciles y días en los que parecía que todo se desordenaba… pero cuando hay amor, uno también elige quedarse, acomodar las cosas y volver a encontrarse”, agregó la modelo, antes de cerrar con una declaración para su pareja: “Después de 9 años seguimos eligiéndonos, riéndonos de nuestras pavadas y haciéndonos la vida imposible”.

Cómo se conocieron Mica Viciconte y Fabián Cubero

La historia de amor comenzó en 2017, cuando ambos coincidieron en el especial “Un sol para los chicos”. En aquel momento cruzaron miradas, aunque el romance no comenzó inmediatamente. Meses después, Maypi Delgado organizó una cena para que se conocieran mejor.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica contó tiempo más tarde que inicialmente no estaba interesada en el exjugador de Vélez. “Yo no quería saber nada porque pensaba que Fabián era un mujeriego”, recordó sobre aquel primer encuentro, en el que finalmente la pasaron muy bien.

La relación avanzó y, en febrero de 2018, Fabián Cubero confirmó públicamente el romance. Los primeros años estuvieron marcados por la exposición mediática y los conflictos entre el exfutbolista y Nicole Neumann, madre de sus tres hijas. Con el tiempo, la situación familiar fue cambiando y Mica logró construir un vínculo con las chicas.

La llegada de Luca y la familia ensamblada

Uno de los momentos más importantes de la pareja llegó en octubre de 2021, cuando anunciaron que esperaban su primer hijo. El 6 de mayo de 2022 nació Luca Cubero, quien se convirtió en el menor de una familia ensamblada junto a Indiana, Allegra y Sienna. Desde entonces, Mica Viciconte y Fabián Cubero suelen compartir parte de su vida familiar en redes sociales, además de mostrar viajes, vacaciones y distintos proyectos.

Luca Cubero rodeado de sus tres hermanas, Indiana, Allegra y Sienna

La pareja también atravesó mudanzas y nuevos desafíos profesionales, siempre con la familia como uno de sus principales ejes. A nueve años de aquel primer encuentro, ambos continúan mostrando su día a día con una mezcla de complicidad y humor.

Mica Viciconte y Fabián Cubero con Indiana, Sienna y Luca en la fiesta de 15 de Allegra

“Que nunca nos falten el amor, el humor y las ganas de seguir eligiéndonos”, escribió la influencer para celebrar el aniversario. Una frase que resume el presente de una pareja que, después de casi una década, asegura seguir apostando por su historia.