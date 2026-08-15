Qué es de la vida de Manuel Arce, el hijo de Carina Zampini que vive del marketing y empezó su camino en los medios

Carina Zampini es sinónimo de telenovelas y conducción en la televisión argentina. A lo largo de su extensa trayectoria en los medios, la actriz mantuvo su vida privada alejada del foco público y construyó una imagen estrechamente ligada a sus proyectos profesionales. En el ámbito familiar, su único hijo, Manuel Arce, creció lejos de las cámaras, aunque estuvo en contacto desde pequeño con el universo televisivo. Con el paso de los años, desarrolló intereses ligados a este ámbito y comenzó a forjar su propio camino dentro de la industria.

Así es la vida de Manu, el hijo de Carina Zampini

Manuel es el único hijo de Carina Zampini y Pablo Arce, profesor de educación física. Nació en agosto de 1998 y, desde pequeño, estuvo cerca del ámbito profesional de su mamá, familiarizándose con el lenguaje televisivo. En 2008, cuando tenía apenas 9 años, la artista se separó del padre del niño, quien pasó más tiempo bajo su cuidado.

Manuel Arce, el hijo de Carina Zampini | Instagram

El pasado 10 de mayo, para el Día de la Madre en México, una cuenta de Instagram reveló que la conductora de La peña de Morfi (Telefe) mantiene una relación estrecha con su heredero demostrándole constantemente su cariño y complicidad. La intérprete fue madre a los 23 años y, según expresó en distintas oportunidades, prefiere asumir el rol de “compañera de ruta” antes que el de amiga. Bajo esa mirada, siempre procuró darle libertad para que Manu pudiera tomar sus propias decisiones, aunque sin dejar de acompañarlo cuando lo necesite.

Siempre al pendiente de él, aseguró que disfruta cocinarle sus platos favoritos y hasta encuentra en la comida una excusa para compartir tiempo, incluso cuando Arce pasa unos minutos simplemente a retirar algo y continúa con su día. “Cuando cocino algo que sé que le gusta, le mando un mensaje y le digo que pase a buscarlo. A veces ni se baja del auto, pero es una excusa para que venga”, contó entre risas en el programa de Luzu TV.

En la actualidad vive solo, pero eso no modificó la rutina que mantiene con su madre. Ambos conservan una comunicación diaria, aunque no se vean todos los días, con mates, charlas largas y momentos simples que demuestran lo unidos que están. Carina se muestra muy orgullosa de él y valora mucho la confianza que construyeron sabiendo que siempre pueden contar el uno con el otro.

Manuel Arce, el hijo de Carina Zampini | Instagram

“Yo soy muy buena mami, le preparo cosas, lo espero. Pero él tiene su vida, sus tiempos, y está bien que así sea”, contó de la nueva dinámica que mantienen. Ante esto, el joven productor respondió con naturalidad, destacando el cariño que recibe: “No me puedo quejar nunca. Siempre está pendiente, aunque no nos veamos todos los días”.

“Ya no vivo con ella, pero seguimos conectados. A veces paso por su casa, otras hablamos por teléfono. No hay una rutina fija, pero siempre está presente”, continuó. En esta línea, reveló que la independencia no modificó el afecto, y ambos lo dejaron claro durante su paso por el programa. “Cada uno tiene su camino, pero nos seguimos eligiendo”, concluyó la presentadora.

El perfil profesional de Manuel Arce, el único hijo de Carina Zampini

En el ámbito profesional, Manuel Arce se formó en marketing y diseño, áreas que le permitieron desarrollar un perfil versátil dentro de la industria de los medios. Su recorrido también incluye trabajos vinculados con la producción de programas y contenidos para plataformas de streaming, donde logró combinar su interés por la comunicación con una mirada creativa, incluso compartió de manera esporádica programas con Carina Zampini.

Según la descripción de su perfil de Instagram, se desempeña como productor de DGO Latinoamérica y DGO Stream. Además, cuenta con experiencia en la generación de contenidos para redes sociales, un campo en el que puso en práctica sus conocimientos y amplió su recorrido profesional. Su perfil polifacético refleja así su interés por explorar diferentes áreas vinculadas con la comunicación, el entretenimiento y las nuevas plataformas digitales. No obstante, al igual que su mamá, apuesta por mantener un bajo perfil y lejos de los escándalos mediáticos.

Manuel Arce, el hijo de Carina Zampini | Instagram

Manuel Arce logró construir un recorrido propio dentro del mundo de los medios, aunque sin quedar limitado por el reconocimiento que el público le tiene a su madre. Con una formación orientada al marketing y el diseño gráfico, sumada a su experiencia en producción y contenidos digitales, el joven de 27 años consolidó una identidad profesional vinculada a la creatividad y la comunicación, mientras mantiene un estrecho vínculo con Carina Zampini, a quien le demuestra su cariño cada vez que puede.