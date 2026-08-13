Sol Pérez mostró la mini cocina de su hijo, Marco: “Mi cocinero favorito”

Sol Pérez suele compartir en sus redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana junto a su hijo Marco. En esta oportunidad, la modelo mostró una escena protagonizada por el pequeño mientras disfrutaba de uno de sus espacios de juego y dejó ver un detalle que llamó la atención: una mini cocina especialmente adaptada a su tamaño.

Sol Pérez y Marco Mazzoni

A través de sus historias de Instagram, Sol Pérez publicó un video en el que se puede ver a Marco de espaldas, concentrado frente a la cocina, mientras manipulaba algunos de sus elementos: “Mi cocinero favorito”, escribió la modelo junto al clip, con el que mostró una de las actividades que forman parte de los momentos de entretenimiento del niño.

Todos los detalles de la cocinita de Marco, el hijo de Sol Pérez

La cocina que mostró Sol Pérez cuenta con varios elementos similares a los de una cocina convencional, pero en una versión pensada para los más chicos. El mueble tiene bacha, hornallas, horno y microondas, además de vajilla, utensilios y diferentes accesorios ubicados a una altura que el niño puede alcanzar con facilidad.

La propuesta permite que Marco reproduzca algunas de las acciones que observa en la vida cotidiana de los adultos. De esta manera, el espacio se convierte en un escenario para manipular objetos, imaginar distintas situaciones y crear sus propias historias mientras juega.

Los beneficios de este tipo de juguete

Las cocinas de juguete forman parte del llamado juego simbólico, una actividad que permite a los chicos representar situaciones cotidianas, asumir diferentes roles y crear escenarios propios. Al revolver, servir, acomodar o manipular los utensilios, también pueden estimular la imaginación, la comunicación y la motricidad fina, mientras que la participación progresiva en tareas reales y seguras puede favorecer su autonomía.

Sol Pérez y Marco Mazzoni

La escena que compartió Sol Pérez mostró a Marco concentrado en su particular espacio de juego y explorando cada uno de los elementos de su pequeña cocina. Con esta postal de su día a día, la modelo dejó ver una de las actividades que disfruta el pequeño y que rápidamente se convirtió en el centro de atención de la publicación.