Así fue el cumpleaños de Giovanna, la hija de Fernanda Callejón: fiesta hawaiana, sector de fotos y una imponente torta multicolor

Fernanda Callejón vivió un día cargado de emoción y momentos únicos donde su hija Giovanna, fruto de su relación pasada con Ricky Diotto, fue protagonista absoluta. La menor cumplió 10 años y lo celebró con una fiesta hawaiana que contó con un sector de fotos, una imponente torta multicolor y dos cambios de looks.

La intimidad de la fiesta de cumpleaños de la hija de Fernanda Callejón

Giovanna, la hija de Fernanda Callejón y Ricky Diotto, celebró su cumpleaños número 10 con una fiesta soñada inspirada en el universo hawaiano. La celebración se llevó a cabo en un amplio salón especialmente ambientado para la ocasión, donde no faltaron los juegos interactivos, una pista de baile y diferentes espacios pensados para que la cumpleañera y sus invitados disfrutaran al máximo.

La decoración fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Los tonos naranja, rosa y dorado se combinaron con globos y detalles coloridos que le dieron al salón una estética alegre y tropical. Además, se armó un especial rincón de fotos para que Giovanna pudiera posar junto a sus invitados y, por supuesto, con la protagonista de la mesa dulce: su espectacular torta de cumpleaños.

El cumpleaños de Giovanna, la hija de Fernanda Callejón

Para ingresar a su fiesta, Giovanna eligió un look inspirado en la temática hawaiana. La cumpleañera lució un vestido largo con efecto degradé en rosa y naranja, con detalles de volados en la parte superior que le aportaron movimiento y un aire romántico. Como complemento, llevó una flor rosa en el cabello, un detalle clave para completar la estética elegida.

El cumpleaños de Giovanna, la hija de Fernanda Callejón

Más tarde, la hija de Fernanda Callejón cambió su outfit por una propuesta más relajada, aunque mantuvo la misma inspiración. Giovanna lució un top amarillo pastel con estampado de flores y lo combinó con una minifalda rosa con volados. Un conjunto fresco y divertido, ideal para continuar con los festejos, bailar y disfrutar de los juegos.

El cumpleaños de Giovanna, la hija de Fernanda Callejón

Una torta de tres pisos llena de color e inspirada en la playa

La torta de Giovanna se llevó todas las miradas. Se trató de un imponente diseño de tres pisos, cargado de colores y detalles que seguían la temática tropical. En la parte inferior se recreó un paisaje marino, mientras que el resto de la decoración estuvo cubierta de flores, estrellas y diferentes elementos coloridos.

El nombre Giovanna apareció como uno de los detalles centrales de la torta, personalizada especialmente para celebrar sus 10 años y completar una mesa dulce que siguió la misma paleta de colores de toda la fiesta. Como recuerdo para sus invitados, la niña también preparó un adorable souvenir: crunchies para el pelo, un detalle práctico y divertido que mantuvo el espíritu del evento.

Así fue el cumpleaños de Giovanna, la hija de Fernanda Callejón: fiesta hawaiana, sector de fotos y una imponente torta multicolor. La niña cumplió 10 años y disfrutó de un divertido festejo tropical con pista de baile, juegos y detalles pensados especialmente para ella.