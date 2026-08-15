Moria Casán y Humberto Poidomani, el hombre con el que se casó en Italia, vivió 15 días y fue uno de los más importantes de su vida

Moria Casán y Humberto Poidomani se casaron en Italia, vivieron 15 días juntos recorriendo el país y dieron un paso muy importante en sus vidas: se casaron. La relación entre la conductora y el artista plástico fue intensa, pero también breve.

La historia de amor entre Moria Casán y Humberto Poidomani

Moria Casán siempre se caracterizó por vivir sus relaciones de una manera poco convencional y su historia con Humberto Poidomani no fue la excepción. La actriz sorprendió en diciembre de 2019 al anunciar que se había casado en Florencia, Italia, con el artista plástico y empresario, después de apenas unos meses de relación.

Lo más llamativo fue que, tras la boda, ambos continuaron viviendo en países diferentes y llegaron a compartir apenas unos quince días juntos. Sin embargo, pese a lo breve de la convivencia, Moria Casán describió a Humberto Poidomani como uno de los hombres que más admiró en su vida.

Moria Casán

“Tengo una profunda admiración por él. Yo siempre tuve admiración por los tres hombres que considero de mi vida: Carlos Sexton, el padre de mi hija, Castiglione, y este”, había contado la diva en aquel entonces durante su paso por PH (Telefe).

Moria Casán y Humberto Poidomani ya se conocían desde hacía muchos años. Él había sido propietario de algunas reconocidas discotecas porteñas durante las décadas del 60 y 70 y, con el tiempo, se dedicó de lleno a las artes visuales. Actualmente, su carrera artística está vinculada principalmente con Miami y otras ciudades internacionales.

El reencuentro entre ellos se produjo en octubre de 2019. Según relató Moria Casán, Humberto Poidomani atravesaba un momento personal complicado cuando volvió a encontrarse con ella y quedó sorprendido por su manera de ser. En una de las primeras conversaciones incluso destacó que la artista “piensa, dice y hace lo mismo”, algo que consideraba muy difícil de encontrar en una persona.

Humberto Poidomani

Después de ese encuentro tuvieron algunas citas y la conexión fue inmediata. Humberto Poidomani le envió a Moria Casán una obra de arte de su autoría y ella lo llamó para agradecerle. A partir de allí comenzaron a hablar y, poco después, llegó una propuesta inesperada: le preguntó si quería casarse con él. Ella no lo dudó y en cuestión de días se encontraron en Roma para recorrer Italia juntos. Finalmente, decidieron celebrar la boda en Europa.

El casamiento “a la italiana” de Moria Casán y Humberto Poidomani en Florencia

Moria Casán y Humberto Poidomani se casaron el 28 de diciembre de 2019, en una terraza de la casa de unos amigos en Florencia. La ceremonia tuvo como testigos al asistente personal de Moria, Galo Sotto, y a la especialista en psicología del arte Cristina Canzio.

El festejo tuvo una particularidad que reflejó perfectamente el universo de la pareja: entre los invitados había intelectuales, pintores, escritores y directores de orquesta, muchos de los cuales eran desconocidos para Moria Casán. No obstante, la actriz aseguró que se trataba de gente “divina” y definió el encuentro como una unión espiritual.

Moria Casán y Humberto Poidomani

El vestido de novia de Moria Casán también tuvo una conexión directa con su flamante marido: estaba inspirado en “Apocalipsis Nice”, una obra de Humberto Poidomani. La elección funcionó como una suerte de homenaje al artista y a la admiración que ella sentía por su trabajo. “Fue una unión neologística”, expresó sobre aquel momento.

La relación a distancia y separación de Moria Casán y Humberto Poidomani

La historia tomó un giro todavía más insólito después de la boda. Humberto Poidomani vivía en Miami y Moria Casán regresó a la Argentina inmediatamente después de la ceremonia. “Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, relató entre risas en el ciclo Podemos Hablar.

Moria Casán también contó que le había anticipado a su marido que probablemente no volverían a verse. Lo curioso fue que esa predicción terminó coincidiendo con la llegada de la pandemia y el cierre de fronteras. Según recordó, Humberto Poidomani incluso le dijo que era “una bruja” por haberlo anticipado.

Moria Casán y Humberto Poidomani

A pesar de la distancia, ambos mantenían una comunicación frecuente y Moria Casán aseguraba que habían encontrado una manera particular de sostener el vínculo. La presentadora hablaba de una conexión “sensorial, cerebral y neuronal” y llegó a definir su intimidad como un “sexo neuronal” ya que para ella, el atractivo de su marido estaba en las conversaciones, la literatura, el arte y la forma de pensar.

Aunque el matrimonio no tuvo una convivencia tradicional y con el tiempo llegó a su fin, Moria Casán siempre destacó la importancia que Humberto Poidomani tuvo en su vida. Su admiración por él estaba especialmente relacionada con su mundo intelectual y artístico. “Es todo lo que está bien”, había dicho sobre el empresario.

Moria Casán y Humberto Poidomani

El vínculo terminó a los pocos meses, pero quedó como uno de los capítulos más singulares de su historia sentimental. De esta manera, Humberto Poidomani fue el hombre con el que Moria Casán se casó en Italia, vivió 15 días recorriendo el país europeo y fue uno de los más importantes de su vida pese a lo breve que fue su matrimonio.