Sol Pérez, Maca Rinaldi y Marina Señuk coinciden en la tendencia de las cocinas Montessori para sus hijos

De cara al Día del Niño, que se celebra este domingo 16 de agosto, algunas de las famosas que se convirtieron en mamás en los últimos años también muestran cómo eligen acompañar el crecimiento de sus hijos a través del juego. Sol Pérez, Maca Rinaldi y Marina Señuk tienen algo en común: sus hijos cuentan con cocinitas de madera inspiradas en el método Montessori, aunque cada una eligió un diseño diferente.

Marco, Amanda y Mailaika, los hijos de Sol Pérez, Maca Rinaldi y Marina Señuk

Sol Pérez, Maca Rinaldi y Marina Señuk coinciden en la cocina Montessori para sus hijos

La elección no es casual: las cocinas Montessori de madera se convirtieron en una alternativa cada vez más buscada por las familias que buscan juguetes que, además de entretener, acompañen distintas etapas del desarrollo infantil. Con diseños que imitan los objetos de una cocina real, estos muebles permiten que los chicos exploren, creen sus propias historias y se familiaricen con actividades cotidianas a través del juego.

En el caso de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Federico Hoppe, la cocinita combina madera natural con verde oliva. El mueble cuenta con una mesada, hornallas, horno y una pequeña repisa, además de algunos alimentos de juguete. El diseño suma detalles que recuerdan a una cocina real, como los azulejos blancos tipo subway y las perillas negras.

Maca Rinaldi mostró la cocina didáctica de su hija Amanda

Por su parte, Malaika, la hija de Marina Señuk, tiene una cocina de estética nórdica y retro. Predominan el blanco crema y la madera natural, mientras que las puertas con detalles de ratán aportan una textura artesanal. También tiene hornallas, horno, fregadero y una pequeña canilla en color dorado.

Marina Señuk mostró el patio de juegos de su hija Malaika

La propuesta elegida por Sol Pérez para su hijo Marco tiene una estética más contemporánea, con una combinación de blanco, gris claro y madera. El mueble reproduce distintos sectores de una cocina real e incluye horno, bacha, grifería negra, hornallas, microondas y estantes para guardar los accesorios.

Por qué las cocinitas Montessori son una tendencia en la crianza

Más allá de su estética, las cocinas de juguete de inspiración Montessori buscan que los chicos puedan explorar el juego simbólico de una manera autónoma. La propuesta toma algunos principios del método creado por María Montessori, que pone el foco en la independencia, la exploración y el aprendizaje a través de la experiencia.

Así es el patio de juegos de Marco Mazzoni

A diferencia de otros juguetes, este tipo de cocinitas reproduce objetos y situaciones de la vida cotidiana a una escala adaptada para los más chicos. Abrir y cerrar puertas, girar perillas, ordenar objetos, manipular alimentos de juguete o jugar a preparar una comida son acciones que les permiten desarrollar la coordinación y la motricidad fina mientras imaginan distintas situaciones.

La elección de madera, texturas y materiales que se sienten al tacto también forma parte de esta tendencia. El objetivo no es solamente que el juguete sea atractivo visualmente, sino que invite a tocar, manipular y descubrir. Por eso, las cocinitas Montessori se convirtieron en una opción que combina juego, aprendizaje y autonomía, además de integrarse fácilmente a la decoración de los espacios infantiles.