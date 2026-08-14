La vida de Luis Vadalá: de los diez años con Moria al final alejado de las cámaras, trabajando en una panadería de Flores

Luis Vadalá, recordado por su relación de una década con Moria Casán, transitó una vida marcada por la exposición pública y por etapas en las que eligió mantenerse al margen de los medios. Su historia combina momentos de notoriedad junto a la diva con años dedicados a proyectos personales y laborales que lo alejaron del espectáculo, mostrando un recorrido diverso en lo profesional y en lo personal.

Así fue la relación que mantuvieron por 10 años Luis Vadalá y Moria Casán

En 2023 se conoció la noticia del fallecimiento de Luis Vadalá, a los 69 años, tras haber estado internado en el Hospital Británico. Su nombre estuvo ligado durante una década a Moria Casán, con quien compartió una relación que comenzó en los años ’90 y que lo llevó a ser parte del mundo del espectáculo. Sin embargo, su vida tuvo distintos giros que lo alejaron de las cámaras y lo acercaron a otros ámbitos.

Luis Vadalá y Moria Casán

El inicio de su vínculo con La One se dio mientras trabajaba en un taller mecánico. La relación le dio una gran exposición mediática y lo convirtió en una figura conocida dentro del ambiente artístico. Juntos ensamblaron sus familias: la vedette con Sofía Gala, fruto de su relación con Mario Castiglione, y él con su hija Ingrid. Durante diez años compartieron proyectos y vida cotidiana, hasta que la separación marcó un cambio en su historia personal.

Tras el final de la relación con Moria Casán, Luis Vadalá blanqueó un romance con Noelia, con quien fue padre de Ramiro. Aunque intentó mantenerse en el mundo del espectáculo, no logró consolidar una carrera estable. Su paso por Gran Hermano Famosos en 2007 fue breve, ya que debió abandonar el programa por problemas de salud. Esa experiencia marcó uno de los últimos momentos de exposición pública que tuvo en televisión.

Moria Casán

En 2014 buscó una nueva oportunidad en la producción teatral junto a Álvaro Oxoby con la obra Fiestísima, presentada en Mar del Plata. Sin embargo, el proyecto no prosperó y, tras la salida de su socio, decidió dedicarse a otros rubros. Esa etapa lo llevó a explorar diferentes actividades, alejándose definitivamente del circuito artístico. Su intento de volver al espectáculo mostró su interés por mantenerse activo, aunque finalmente optó por dedicarse a trabajos tradicionales.

Del frustrado paso por la televisión de Luis Vadalá a trabajar en una panadería en Flores

Después de manejar un lavadero de autos, en 2016, Luis Vadalá abrió una franquicia de Panaderías del Pueblo, en el barrio de Flores. Allí atendía personalmente y fue descubierto por las cámaras de un programa de espectáculos, aunque prefirió no hablar de su pasado con Moria Casán. En ese momento explicó que no quería recordar lo que había sucedido y que prefería evitar conflictos. Su decisión de enfocarse en su negocio marcó el inicio de una etapa distinta en su vida, cerrando por completo su paso por los medios.

Moria Casán

Su vida cotidiana se centró en el trabajo y en mantener un perfil bajo. En distintas oportunidades reconoció que la exposición mediática le había dado reconocimiento, pero también le había quitado privacidad. Aun así, destacaba el cariño de la gente que lo saludaba en la calle, lo que mostraba que su nombre seguía presente en la memoria del público. Esa dualidad entre la fama y la vida común lo acompañó hasta sus últimos años, en los que eligió la tranquilidad lejos de los medios.

A mediados de 2023, el club porteño I.C.D. Pedro Echagüe, del que era habitué y jugador histórico de básquetbol, lo despidió con un mensaje en redes sociales, recordando su paso por la institución y enviando condolencias a su familia. Ese gesto reflejó el vínculo que Luis Vadalá mantenía con el deporte y con los espacios que lo acompañaron fuera del espectáculo. Su relación con el club fue parte de su identidad, mostrando otra faceta de su vida más allá de la exposición mediática. Moria Casán, al enterarse de la noticia, envió sus condolencias a la familia, aunque públicamente evitó hacer declaraciones.

La despedida a Luis Vadalá

Luis Vadalá, junto a Moria Casán, protagonizó una relación que se extendió por diez años y lo convirtió en una figura reconocida dentro del espectáculo argentino. Su vida estuvo marcada por esa etapa de exposición mediática, pero también por un recorrido posterior en el que eligió dedicarse a actividades alejadas de las cámaras. Su nombre quedó asociado tanto a la historia compartida con la diva como a los proyectos personales que emprendió en distintos ámbitos.

VDV